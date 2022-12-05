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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Поддержка «Гвинта» официально завершится после 2023 года
Дальше всё будет на совести геймеров.
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Карточная игра «Гвинт», которая развилась в полноценный самостоятельный проект из аналогичной мини-игры в The Witcher 3 Wild Hunt, активно поддерживалась контентом на протяжении многих лет. Но всё хорошее имеет одно неприятное свойство — оно заканчивается. Вот и контентная поддержка «Гвинта» в следующем году исполнит свой завершающий аккорд, о чём разработчики сообщили в рамках прямой трансляции, посвящённой планам на следующий год.

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Выяснилось, что в следующем году «Гвинт» получит три карточных набора, которые суммарно обогатят игру семьюдесятью новыми карточками. Кроме того, на следующий год у разработчиков запланирован последний крупный киберспортивный турнир, который в несколько этапов будет проходить вплоть до самого конца года.

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Что же до планов на 2024 год, то они простые — никаких планов. Контентная поддержка «Гвинта» закончится, а балансом будут заниматься сами геймеры — специально для этого разработчики выпустят инструмент под названием Gwentfinity. А уж как там «набалансят» геймеры, остаётся только гадать.

#cd projekt red #гвинт
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