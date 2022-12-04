Хоррор The Callisto Protocol от создателя Dead Space Глена Скофилда должен был стать настоящим подарком на текущий уик-энд, однако на деле всё обернулось большой проблемой, вызванной неправильной настройкой компиляции шейдеров. Ошибку быстро обнаружили и исправили, но осадочек остался, и Скофилд прокомментировал, из-за чего всё получилось так печально.
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По словам Скофилда, досадная ошибка явилась следствием чьей-то спешки, в результате чего в релизную версию игры добавили неправильные файлы. Действительно ли это досадное недоразумение или же очень хорошо организованная диверсия — в этом девелоперам ещё предстоит разобраться. Впрочем, вряд ли разработчики, много лет трудившиеся над своим детищем, сделали это намеренно.
В настоящий момент наиболее критические проблемы The Callisto Protocol уже исправлены, а пользовательский рейтинг проекта в Steam подрос с 28 % до 53 %.