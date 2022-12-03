Он весит порядка 450 Мбайт и впрямь исправляет наиболее одиозные ошибки.

Вчерашний богатый на релизы день в плане игровой индустрии был омрачён проблемным запуском главного из них — хоррора The Callisto Protocol. Игроки массово жаловались на проблемы с оптимизацией, из-за чего проходить проект попросту было невозможно, и разработчики из Striking Distance довольно оперативно отреагировали на жалобы, пообещав быстро выпустить исправляющий основные ошибки патч.

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Почему этого не было сделано ещё до запуска в виде патча так называемого первого дня, сейчас уже не важно; главное, что обновление всё же вышло и, согласно отзывам игроков, оно действительно решает наиболее серьёзные проблемы. По словам разработчиков, они ввели изменения в механику компиляции шейдеров, так что теперь данный процесс будет происходить в главном меню, а не непосредственно во время игры.

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Заявлены и последующие обновления — обойтись без них невозможно, поскольку первое обновление исправило только одну из критических ошибок, коих осталось ещё приличное количество.