Battlefield V ставит рекорды по онлайну в Steam
Battlefield V, вышедшая в 2018 году, ворвалась в десятку популярных игр в Steam. Вырваться в топ-10 по количеству игроков в онлайн несомненно помогли бесплатные выходные, и цена в 349 рублей вместо 3499 рублей за стандартное издание. Кстати специальное предложение заканчивается 8 сентября.
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Пиковое значение количества игроков в онлайн было зафиксировано 4 сентября и достигло 87,004 человек.
Напомним, что Battlefield V вышла 9 ноября 2018 года. Игра была воспринята очень неоднозначно. Тем не менее критики довольно высоко оценили игру — 81 балл на Metacritic.
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