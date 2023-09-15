Шаг от Nvidia в ответ на AMD Radeon RX 7800 XT?

AMD Radeon RX 7800 XT, возможно, не радикально лучше своего предшественника с точки зрения производительности, но этого достаточно, чтобы бросить вызов GeForce RTX 4070 от Nvidia. Возможно, именно поэтому некоторые производители и розничные продавцы видеокарт снижают цены на некоторые модели GeForce RTX 4070 на 50 долларов США. В настоящее время Amazon.com, BestBuy, B&H Photo Video и Newegg предлагают видеокарты GeForce RTX 4070 за 549 долларов от Asus, Gigabyte и Zotac.

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Рекомендуемая розничная цена Nvidia GeForce RTX 4070 составляет 599 долларов, а AMD Radeon RX 7800 XT — 499 долларов. Несмотря на более низкую цену, предложение AMD иногда превосходит своего более дорогого конкурента во многих играх, которые зависят от растеризации, а производительность близка к конкуренту в некоторых играх с поддержкой трассировки лучей. Это, безусловно, повышает ценность продукта AMD и позволяет ему занять место в списке лучших видеокарт .

Однако неизвестно, будет ли это краткосрочная кампания или к ней присоединятся другие производители и ритейлеры, и сохранят базовую цену на уровне 549 долларов в долгосрочной перспективе.

Официальная рекомендованная розничная цена остается на уровне 599 долларов, тогда как цена RTX 4060 Ti стоит 399 долларов, а модель 4060 Ti 16 ГБ — 499 долларов. Теперь, когда появились графические процессоры AMD Navi 32, есть шанс купить видеокарты RTX по цене ниже, чем их рекомендованная розничная цена.