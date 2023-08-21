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Китайские таможенные органы конфисковали 780 процессоров Intel, которые контрабандисты пытались провезти через порт Гунбэй, соединяющий Макао и Чжухай в Китае. Контрабандисты спрятали 780 процессоров Intel внутри двигателя трансграничного автобуса.
Таможенники из порта Гунбэй заметили нечто подозрительное в транспортном средстве по цифровым изображениям. При ближайшем рассмотрении двигателя они обнаружили небольшую модификацию для сокрытия контрабандных товаров, которыми в данном случае были процессоры Intel.
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Первоначальная оценка задержания контрабандистов составляет более одного миллиона юаней, что эквивалентно 137 341 доллару США. К сожалению, нет информации о моделях CPU, но они похоже, относятся к сериям Alder Lake 12-го поколения или Raptor Lake 13-го поколения .
В Китае существует большой серый рынок компьютерной техники. Процессоры, видеокарты и твердотельные накопители — самые популярные компоненты среди покупателей. Вы можете получить более выгодные цены на оборудование, которое обычно стоит намного дороже в розничном магазине. Однако это азартная игра, поскольку вы не получаете гарантию производителя. Таким образом, хотя кажется, что вы сэкономили деньги при покупке, замена оборудования в будущем обойдется вам дороже, если оно неожиданно выйдет из строя.