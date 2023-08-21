Первоначальная оценка задержания контрабандистов составляет более одного миллиона юаней, что эквивалентно 137 341 доллару США.

Китайские таможенные органы конфисковали 780 процессоров Intel, которые контрабандисты пытались провезти через порт Гунбэй, соединяющий Макао и Чжухай в Китае. Контрабандисты спрятали 780 процессоров Intel внутри двигателя трансграничного автобуса.

Таможенники из порта Гунбэй заметили нечто подозрительное в транспортном средстве по цифровым изображениям. При ближайшем рассмотрении двигателя они обнаружили небольшую модификацию для сокрытия контрабандных товаров, которыми в данном случае были процессоры Intel.

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Первоначальная оценка задержания контрабандистов составляет более одного миллиона юаней, что эквивалентно 137 341 доллару США. К сожалению, нет информации о моделях CPU, но они похоже, относятся к сериям Alder Lake 12-го поколения или Raptor Lake 13-го поколения .

В Китае существует большой серый рынок компьютерной техники. Процессоры, видеокарты и твердотельные накопители — самые популярные компоненты среди покупателей. Вы можете получить более выгодные цены на оборудование, которое обычно стоит намного дороже в розничном магазине. Однако это азартная игра, поскольку вы не получаете гарантию производителя. Таким образом, хотя кажется, что вы сэкономили деньги при покупке, замена оборудования в будущем обойдется вам дороже, если оно неожиданно выйдет из строя.