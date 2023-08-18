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Ленточные хранилища дешевле и меньше загрязняют окружающую среду, чем жесткие диски и SSD
Лента — это более дешевая и экологичная альтернатива хранению данных на жестких дисках.

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Согласно анализу различных групп исследований, проведенных IEEE Spectrum, организации, переводящие холодное хранилище данных с жестких дисков на ленту, могут сэкономить много денег и сократить выбросы углерода . В отчете также цитируются заявления и рекомендации Брэда Джонса, ветерана бизнеса IBM в области хранения данных и консультанта по хранению данных.

Исследование IDC показывает, что 60 % всех данных были бы хорошими кандидатами для хранения на магнитной ленте — другими словами, они обычно классифицируются как «холодные» данные. Однако только около 15% всех данных хранится на ленте. Двумя ключевыми преимуществами ленты по сравнению с жесткими дисками являются ее большой срок службы и гораздо более низкое энергопотребление.

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Потребность в хранении данных быстро растет, поскольку организации и люди обычно создают все больше и больше файлов с каждым годом.

Согласно источникам отчета IEEE, срок службы жестких дисков составляет около пяти лет, и они производят около 2,55 кг CO2 на терабайт в год. Сравните эти цифры с теми же показателями для ленточных накопителей: утверждается, что лента имеет срок службы 30 лет и производит всего 0,07 кг CO2 на терабайт в год.

Показатели продолжительности жизни и выбросов CO2 показывают большой разрыв, который организации могут использовать в своих интересах, но на этом он не заканчивается. Стоимость устройств и статистика eWaste также помогают обосновать необходимость использования ленточных систем холодного хранения. В отчете IEEE приведен пример, когда центр обработки данных должен хранить 100 петабайт данных в течение 10 лет. Использование жестких дисков приведет к образованию 7,4 метрических тонн электронных отходов, но технология хранения на магнитных лентах может сократить их более чем наполовину, до 3,6 метрических тонн электронных отходов.

Некоторые цифры совокупной стоимости владения (TCO) также приводятся в качестве аргумента в пользу холодного хранения на ленте. Было подсчитано, что на 100 ПБ центр обработки данных на основе жестких дисков будет иметь совокупную стоимость владения в размере 17,7 млн долларов за десятилетие. Между тем, ленточный накопитель может сократить эту сумму примерно до 9,5 миллионов долларов. 

По мнению авторов статьи, с импульсом, который, по-видимому, стоит за его внедрением в качестве холодного хранилища, и с очевидными преимуществами перед жесткими дисками для этой модели хранения данных, лента сохранит неоспоримое преимущество «вероятно, в следующем десятилетии». То есть до тех пор, пока один из вышеупомянутых захватывающих прорывов в области хранения никогда не выйдет за пределы научно-исследовательских лабораторий.

Тем не менее, похоже, что жесткие диски не вымирают, несмотря на то, что некоторые компании принимают желаемое за действительное, и ленточные хранилища довольно уверенно развиваются в наше время.

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#ssd #hdd #исследование #ssd2019 #магнитная лента
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