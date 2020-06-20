OnePlus Z будет комплектоваться 30-ваттным блоком зарядки
Сегодня OnePlus сертифицировала 30-ваттный блок зарядки для своего нового бюджетного смартфона OnePlus. — сообщает источник /leaks.
Судя фотографии с сайта, зарядка получит модель AC2003, и будет много вариаций, к примеру как китайская, так и европейская и другие штекеры. Производство зарядных блоков будет производить японский завод по производству комплектующих.
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