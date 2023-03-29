Lamborghini рассекретила внешность нового флагмана компании незадолго до премьеры.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Сегодня, Lamborghini показала преемника устаревшей модели Aventador. Им стал Lamborghini Revuelto, гибридная модель и новый флагман.

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Замена для Aventadora уже давно назревала, ведь по своим динамическим характеристикам он проигрывал топовым моделям от Porsche, Ferrari и McLaren.

Подробностей пока немного. Известно, что суперкар оснащен бензиновым мотором V12, объемом около 6,5 литров. Но компанию ему теперь составляют три электромотора, что вкупе составляет более 1015 л.с. Один электромотор приводит задние колеса, а два других - передние. Мотор скомпонован с 8-ми ступенчатой коробкой передач. Также реализована технология torque vectoring, "вектор управления тяги". Точные динамические характеристики пока не раскрываются. Но условно можно рассчитывать на 2,5 секунды разгона с нуля до "сотни" и максимальную скорость около 350 км/ч. Кроме разнообразных режимов работы автомобиля, предусмотрен и "зеленый режим", когда можно передвигаться только на электромоторах. При этом мощность ограничена величиной 180 л.с.

Кузов типа монокок изготовлен на основе прессованного углепластика.

Внешность автомобиля принципиально новая. Некоторые черты автомобиля можно было заметить на эксклюзивных машинах Essenza SCV12 и Sesto Elemento. Многие элементы кузова разработаны для оптимизации воздушных потоков вокруг автомобиля и под его днищем. Увеличен приток воздуха к передним тормозам (карбонокерамика по кругу),

а также двигательной установке. Гибридная система потребовала более высокому расположению выпускных патрубков автомобиля. Также сзади заметен и достаточно внушительный диффузор.

Салон автомобиля также выполнен в более современном стиле.

Больше подробностей будет после официального представления модели. Тогда же, вероятно, мы узнаем о его цене.

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