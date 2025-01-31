Пользователи, столкнувшиеся с подобными неполадками, могут решить проблему, переключив видеокарту на режим PCIe 4.0 в BIOS.

Источник изображения: Nvidia

Начались продажи новых видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX 5080, однако первые тесты и отзывы пользователей выявили проблемы, особенно с моделью RTX 5080 Founders Edition (FE). Известный YouTube-обозреватель der8auer (Роман Хартунг) сообщил о сбоях при загрузке системы и неожиданных зависаниях при работе в режиме PCIe 5.0. Как пишет Tom's Hardware, эти проблемы, предположительно, могут быть связаны с особенностями конструкции видеокарты.



В частности, нестабильность работы RTX 5080 FE, по словам экспертов, может быть вызвана использованием многослойной конструкции печатной платы (PCB). Проблема кроется в том, что ради улучшения охлаждения и компактности, RTX 5090 и RTX 5080 были сделаны из трёх отдельных плат, соединенных между собой, однако такая конструкция негативно влияет на целостность сигналов PCIe 5.0.



Во время тестирования der8auer использовал материнскую плату Asus ROG Crosshair X870E Hero и процессор Ryzen 7 9800X3D. Интересно, что с другими видеокартами, включая RTX 4090 и RTX 5090, эта конфигурация работала без нареканий. Однако с RTX 5080 возникли сложности — карта не подавала сигнал, а после многократных перезагрузок и переустановки драйверов работала на крайне низкой скорости PCIe x8 Gen 1.1.



После ручного переключения режима PCIe на x16 Gen 5.0 в BIOS видеокарта начала работать на полной скорости, но в играх, таких как Valorant, PUBG и Remnant 2, происходили сбои и зависания. При этом переход на PCIe 4.0 полностью устранил эти проблемы. Это указывает на то, что неполадки связаны именно с поддержкой PCIe 5.0, а не с драйверами или другими компонентами системы.



Отмечается, что для видеокарт серии Blackwell, включая RTX 5080, целостность сигналов PCIe 5.0 крайне важна. Этот стандарт удваивает скорость передачи данных до 32 GT/s, но требует высокой стабильности соединения. Многослойная же конструкция Founders Edition, по сути, выполняет роль удлинителя (riser cable), что может ухудшать качество сигнала, проблемы с которым могут проявляться в виде сбоев при инициализации видеокарты, зависаний или неожиданных перезагрузок.



Nvidia официально не прокомментировала ситуацию. Однако пользователи, столкнувшиеся с подобными неполадками, могут временно решить проблему, переключив видеокарту на режим PCIe 4.0 в BIOS. Хотя это приведет к незначительной потере производительности, стабильность работы системы будет восстановлена.