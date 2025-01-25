Сообщается о царапинах и деформации, хоть и без ущерба для работоспособности GPU.

Источник изображения: Andreas Schilling, tomshardware.com

Пользователи и эксперты сообщают о проблемах с функцией Q-Release Slim на материнских платах Asus. Как сообщает Tom's Hardware, механизм для извлечения видеокарт способен повреждать PCIe-разъёмы. Хотя контакты остаются целыми, боковые стороны разъёма деформируются при частом использовании. Инцидент стал особенно резонансным на фоне анонса флагманской RTX 5090 за $2000.



Немного о функции Q-Release. Представленная Asus в 2021 году, Q-Release упрощала извлечение видеокарт: кнопка на материнской плате освобождала защёлку PCIe без необходимости «пролезать» между кулерами. В августе 2023 года компания анонсировала обновлённую версию Q-Release Slim для плат на чипсетах Intel и AMD 800-й серии, которая позволяла извлечь видеокарту, наклонив её вверх, что должно было сделать процесс ещё удобнее.



Однако металлический элемент на стороне разъёма PCIe при многократном использовании царапает корпус видеокарты. На опубликованных фото видно, что после 60 извлечений появляются заметные следы износа и деформация. «Повреждения пока косметические, но они могут снизить стоимость GPU при перепродаже», — комментируют специалисты. Проблема актуальна для тестировщиков и оверклокеров, часто меняющих компоненты, но обычные пользователи могут оказаться в зоне риска только, если часто обновляют железо.



Пока компания не прокомментировала ситуацию, эксперты советуют владельцам таких плат осторожно извлекать видеокарты или использовать другие PCIe-слоты. «В крайнем случае можно заменить материнскую плату», — иронично замечают пользователи. Интересно, что дефект проявляется не у всех — всё зависит от частоты «перестановок» GPU. В любом случае пока функциональность видеокарт не страдает.