Nvidia объявила о начале постепенного отказа от поддержки графических процессоров Maxwell, Pascal и Volta. В будущих версиях CUDA эти GPU будут переведены в категорию legacy.

Источник изображения: Nvidia

Компания Nvidia объявила о скором переводе графических процессоров (GPU) архитектур Maxwell, Pascal и Volta в разряд устаревших. Согласно примечаниям к выпуску CUDA 12.8, «поддержка архитектур Maxwell, Pascal и Volta считается завершенной и будет заморожена в одном из будущих релизов». Данные GPU больше не получат новых функций и обновлений в рамках CUDA, хотя поддержка в текущих версиях ещё сохранится, сообщает Tom's Hardware.

Важно отметить, что прекращение поддержки в CUDA не затрагивает драйверы GeForce для игр и, в отличие от более старой архитектуры Kepler, Maxwell и Pascal по-прежнему поддерживаются драйверами GeForce RTX. Однако Nvidia не уточнила, когда именно будет прекращена поддержка этих архитектур в игровых драйверах, и не назвала точной даты перехода на устаревший статус. После этого шага единственной серией GTX с полной поддержкой останется GTX 16, основанная на архитектуре Turing, которая также лежит в основе RTX 20.

Архитектура Maxwell привнесла значительное улучшение энергоэффективности по сравнению с предшественником Kepler. Первыми представителями Maxwell стали видеокарты GTX 750 Ti и GTX 750, которые отличались высокой энергоэффективностью (для своего времени), потребляя всего 60 Вт при производительности, сравнимой с конкурентами, потребляющими втрое больше энергии. Maxwell стала первой архитектурой Nvidia, разработанной с учетом мобильных GPU, используя 28-нм техпроцесс TSMC, но с новой архитектурой, обеспечивающей более эффективное использование этого процесса.

Pascal, следующая архитектура, стала одним из самых значительных достижений Nvidia в 2010-х годах, обеспечивая ещё большую энергоэффективность в сочетании с огромным скачком производительности. Pascal была первой архитектурой Nvidia, использующей 16-нм техпроцесс TSMC FinFET, что вдвое увеличило плотность по сравнению с 28-нм техпроцессом Maxwell. В результате GTX 1080 была в среднем на 60–65% быстрее, чем GTX 980, и на 30–35% быстрее, чем GTX 980 Ti. GTX 1080 Ti продемонстрировала весь потенциал архитектуры Pascal, обеспечивая на 60% более высокую производительность, чем GTX 980 Ti, по цене всего $700.

Что касается Volta, то она стала основой для дальнейшего развития архитектур Nvidia, ориентируясь в первую очередь на искусственный интеллект (ИИ), и стала первой архитектурой Nvidia с ядрами Tensor, специально разработанными для ИИ, которые обеспечивали значительно более высокие вычислительные возможности, чем ядра CUDA, для задач, связанных с ИИ. Эти ядра первого поколения Tensor обеспечивали производительность в 120 Tensor TFLOPs, что было в девять раз быстрее, чем Pascal, при выполнении аналогичных задач. Volta была ориентирована в основном на корпоративный сектор и никогда не использовалась в GPU под брендом GeForce. При этом флагманский GV100 был на 30% больше, чем GPU GP100 (на базе Pascal), и был построен на 12-нм техпроцессе TSMC FFN. Единственным GPU Volta для настольных ПК был Titan V, который, при желании, можно было использовать и для игр.