Sony объявила о прекращении производства записываемых Blu-ray дисков, MiniDisc и MiniDV в феврале. Решение связано с падением спроса на физические носители из-за доминирования технологии стриминга.

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После 18 лет на рынке компания Sony объявила о прекращении производства записываемых Blu-ray-дисков. В феврале закроется последний завод, что также положит конец выпуску MiniDisc, MD Data и MiniDV-кассет. Как пишет Tom's Hardware, это решение знаменует завершение почти двух десятилетий доминирования Sony в сегменте оптических носителей из-за неуклонного снижения спроса на физические носители.



Ещё в середине 2024 года Sony остановила выпуск записываемых Blu-ray для рядовых потребителей, сохранив линии для корпоративных клиентов. Однако даже бизнес-сегмент перестал приносить прибыль. «Коммерческие продажи больше не могут поддерживать рентабельность производства», — пояснили в компании, назвав главной причиной стремительный рост популярности потоковых сервисов.



Напомним, первый прототип Blu-ray Sony представила в 2000 году как замену DVD, а уже в 2006-м началась «война форматов»: Toshiba продвигала HD DVD, а Sony сделала ставку на партнёрство с киностудиями и интеграцию Blu-приводов в PlayStation 3. Это решение стало ключевым, и к 2008 году HD DVD капитулировал. Blu-ray превратился в стандарт для фильмов и игр, но даже это не спасло его от устаревания в эпоху цифрового контента.



Сокращение использования оптических накопителей (ODD) заставляет пользователей искать альтернативы. Облачное хранилище, несмотря на удобство, требует ежемесячных платежей и уязвимо к хакерским атакам. Локальные HDD и SSD дешевле, но их срок службы редко превышает 5 лет. При этом, например, музыкальная индустрия «только сейчас осознаёт риски потери данных на устаревших носителях».



Несмотря на уход Sony, технологии хранения данных продолжают развиваться. Компания Pioneer занимает нишу долгосрочных решений, выпуская Blu-ray-диски со сроком службы до 100 лет. Учёные также экспериментируют с ещё более надёжными вариантами. Например, стеклянные носители, способные сохранять информацию до 5000 лет.