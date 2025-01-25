В условиях роста цен на газ в Европе Noctua предложила неожиданное решение (для экономии) в виде кулеров для ПК, установленных на радиаторы.

Источник изображения: Noctua

Известный производитель систем охлаждения для ПК, компания Noctua, решила расширить горизонты своего бизнеса. В недавно опубликованной статье в своем блоге компания рассуждает о преимуществах активной вентиляции радиаторов отопления, утверждая, что использование их вентиляторов в домашних условиях является выгодно как для людей, так и для окружающей среды.

С наступлением холодов и в свете роста цен на энергоносители, отопление жилища стало более затратным. Европейцы, привыкшие к дешевому российскому газу, теперь ищут способы экономии, в том числе с помощью новых технологий вроде тепловых насосов, улучшенной изоляции и прочих методов повышения эффективности отопления.

Noctua полагает, что в эпоху популярности тепловых насосов, работающих при более низких температурах, активная конвекция становится ключевым фактором в поддержании комфортной температуры в помещении. Согласно их утверждениям, радиаторы с пониженной температурой воды могут эффективнее нагревать комнату, если к ним добавить активную вентиляцию, например, кулеры. Это, по словам Noctua, позволяет отопительной системе работать менее интенсивно для поддержания заданной температуры.

По мнению Noctua, вентиляторы также решают проблемы с воздушным потоком в современных, хорошо изолированных домах, помогая избегать холодных углов, застойного воздуха, повышенной влажности и плесени. В старых домах, где потери тепла через окна и стены велики, вентиляция может компенсировать эти недостатки, обеспечивая более равномерное распределение тепла.

Noctua даже стала специально рекламировать свои вентиляторы как тихое и высококачественное решение для улучшения отопительной эффективности дома. Однако стоимость оснащения стандартного радиатора 2-3 вентиляторами, по их оценке, должна варьироваться от 50 до 105 евро, не считая дополнительных расходов на аксессуары. Компания утверждает, что тогда снижение расходов на отопление якобы составит на 5-10%, если использовать кулеры.

Однако, несмотря на все преимущества, внедрение вентиляторов Noctua в домашний интерьер может столкнуться с эстетическими проблемами. Многообещающая, но долгожданная серия белых вентиляторов chromax.white, которая могла бы гармонично вписаться в домашний декор, до сих пор не выпущена на рынок, что может повлиять на популярность этого решения в принципе.