Ведущие китайские производители оборудования для производства полупроводников объявили о рекордном росте выручки в 2024 году на фоне растущего спроса внутри страны, и активно инвестируют в исследования, стремясь сократить технологическое отставание.

Источник изображения: AMEC

Китайские компании ACM Research, AMEC и Naura Technologies объявили предварительные финансовые результаты за прошедший 2024 год, сообщает TrendForce. Все три гиганта показали резкий скачок выручки, увеличили инвестиции в сферу научных исследований и развития (R&D) и расширили производственные мощности, тем самым продемонстрировав растущий спрос на оборудование для полупроводников в КНР и прогресс в технологии.

AMEC и Naura фокусируются на системах травления и химического осаждения из паровой фазы (CVD), тогда как ACM выпускает оборудование для очистки, полировки и электрохимического покрытия. Их продукты дешевле аналогов в сравнении с лидерами рынка — Tokyo Electron, Applied Materials, Lam Research и KLA. При этом, как отмечают аналитики, ни одному иностранному правительству не удалось ограничить их продажи китайским заводам, что только усилило спрос внутри страны. Дополнительным же стимулом стал запуск десятков новых фабрик в КНР.

По оценкам AMEC, выручка компании в 2024 году достигнет ¥9,065 млрд ($1,244 млрд), показав рост на 44,73% в годовом сравнении. Продажи оборудования для травления выросли на 54,71%, а дебютные поставки систем LPCVD принесли ¥156 млн ($21 527 634 млн). Однако чистая прибыль компании снизится на 4,81–16,01% из-за роста затрат на R&D и отсутствия разовых доходов от продажи акций в 2023 году. Без учёта таких операций прибыль увеличится на 7,43–20,02%.

Также AMEC объявила о создании дочерней структуры — AMEC Semiconductor Equipment в Чэнду. Проект, на который до 2030 года направят ¥3,05 млрд (примерно $4 млрд), станет центром разработки и производства CVD- и ALD-оборудования, что позволить укрепить позиции AMEC в критически важных для индустрии технологиях. При этом, несмотря на штаб-квартиру в США, ACM Research ведёт основные операции в Китае. В 2024 году выручка компании вырастет на 44–51% (до ¥5,88 млрд), а к 2025 году достигнет ¥6,5–7,1 млрд.