Видеокарта RTX 5090 с TDP 575 Вт не будет страдать от плавления разъёмов питания, как RTX 4090. Nvidia уверяет, что внесенные изменения и новый стандарт 12V-2x6, якобы, полностью решили проблему.

Источник изображения: Tom's Hardware

Компания Nvidia уверена, что флагманские видеокарты RTX 5090 смогут избежать проблем с перегревом 16-контактных разъёмов, которые преследовали модель RTX 4090. Об этом заявили представители бренда на мероприятии Nvidia RTX AI Day 2025 в Южной Корее. По сообщению Tom's Hardware, несмотря на увеличенный теплопакет (TDP) до 575 Вт (против 450 Вт у RTX 4090), в компании утверждают, что доработанный дизайн разъёмов исключит повторение прошлых инцидентов.



Компания ответила на критику. Во время брифинга директор по техническому маркетингу Nvidia в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джефф Йен (Jeff Yen), технический директор GeForce Шон Кливленд (Sean Cleveland) и старший вице-президент Nvidia Korea Сунвук Ким (Sunwook Kim) пояснили, что проблема RTX 4090, связанная с перегревом и расплавлением разъемов, была учтена. «Мы не ожидаем повторения ситуации с RTX 50 серией. Мы внесли изменения в конструкцию разъёма, и за два года подобных случаев больше не зафиксировано, — заявили в компании.



Основной причиной перегрева в RTX 4090 эксперты называли неправильную установку кабеля или его изгиб вблизи разъёма, что создавало избыточное давление на контакты. В ответ был разработан новый стандарт 12V-2x6, пришедший на смену 12VHPWR. Однако даже после этого в апреле 2024 года фиксировались случаи расплавления разъёмов у RTX 4090 — как правило, у ранних версий с устаревшим стандартом или при использовании отозванных адаптеров Cablemod.



Nvidia подчеркивает, что RTX 5090 выпускается спустя два года после внедрения разъема 12V-2x6, что позволило протестировать и доработать конструкцию. Тем не менее, партнёры компании, такие как Zotac и MSI, добавили дополнительные меры безопасности. Например, Zotac внедрила систему Safety Light, которая блокирует запуск видеокарты до полной фиксации кабеля.



Что касается инноваций партнёров для минимизации рисков, то можно сказать о MSI, которая пошла несколько другим путём, использовав 16-контактный адаптер с жёлтым индикатором: если после подключения видна желтая полоса, кабель установлен неправильно. Эти решения, как отмечают производители, направлены на предотвращение чисто человеческих ошибок.