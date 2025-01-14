Nvidia внедряет новую технологию Reflex 2, которая оптимизирует кадры в режиме реального времени, позволяя RTX 5090 работать с невероятной скоростью и минимальной задержкой в популярных играх.

Источник изображения: Nvidia

Nvidia анонсировала новое поколение технологий, в том числе Reflex 2, и продемонстрировала её возможности на примере новейшей видеокарты RTX 5090. Как сообщает Tom's Hardware, в ходе тестирования в игре Valorant при разрешении 1440 пикселей, RTX 5090 показала впечатляющие результаты — более 800 кадров в секунду (FPS) при задержке всего 2-3 миллисекунды. Новинка не просто увеличивает количество кадров, но и значительно снижает задержку системы (на 75%), что критически важно для киберспортивных дисциплин.



Reflex 2 представляет собой эволюцию предыдущей версии, используя технологию Frame Warp, которая позволяет обновлять положение камеры в кадре, предсказывая её движение, что особенно актуально при быстрых движениях мыши. При этом специальные алгоритмы заполняют недостающие визуальные элементы, обеспечивая плавность и снижая вероятность графических аномалий. Например, если игрок перемещает мышь вправо для выстрела, GPU рендерит первый кадр, но одновременно вычисляет новое положение камеры для второго кадра. Затем первый кадр меняется в соответствии с обновленными данными. Это позволяет минимизировать задержку, хотя и может вызывать незначительные графические артефакты. Однако Nvidia утверждает, что проблема решена с помощью алгоритма in-painting, который дорисовывает недостающие детали.



В Nvidia также рассказали о применении Reflex 2 в других играх, например, в THE FINALS, где RTX 5070 показал снижение задержки с 56 мс до 14 мс при использовании настроек 4K и DLSS Quality. «Это значительное улучшение производительности, которое мы ожидаем увидеть и в других играх», - отметили в компании. Несмотря на то, что эти данные поступили от самой Nvidia, предстоит независимое тестирование для подтверждения эффективности этой технологии.



Ключевой новостью стало заявление Nvidia о том, что Reflex 2 не будет эксклюзивом только для серии RTX 50. Технология в будущем получит поддержку на других видеокартах GeForce RTX, подразумевая совместимость с картами архитектур Turing и Ada Lovelace, исключая серию GTX 1600. Это позволит большему числу геймеров получить все преимущества низкой задержки в играх.

Отмечается, что Valorant и THE FINALS являются первыми играми, в которых реализована поддержка Reflex 2, и по мере распространения обновлений поддержка Reflex 2 расширится на другие популярные игровые проекты.