Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Суд отказал британцу в поиске его жёсткого диска с биткоинами на $750 млн на свалке в Уэльсе
Джеймс Хауэллс, потерявший жёсткий диск с биткоинами на сумму $750 млн, проиграл судебное разбирательство против администрации свалки, где, предположительно, находится устройство, так как пропустил срок подачи иска.

                                                     Источник изображения: Convertcrypto.ru

Суд Великобритании поставил точку в многолетней истории Джеймса Хоуэллса (James Howells), который пытался вернуть жёсткий диск с 8000 биткоинов, потерянный более 10 лет назад. Судья постановил, что у иска Хоуэллса нет реальных шансов на успех, и отклонил его требования. Таким образом, суд поддержал позицию местного совета, отказавшего в разрешении на раскопки свалки и выплате компенсации в размере £495 млн ($604 млн).  

История началась в августе 2013 года, когда Хоуэллс обнаружил, что его девушка выбросила старый жёсткий диск от ноутбука, на котором хранился криптокошелек с биткоинами, добытыми путём майнинга еще в 2009 году. Сам Хоуэллс признаёт, что диск оказался в мусоре после уборки офиса. Более подробные и точные обстоятельства инцидента описаны в тексте судебного решения.  

С юридической точки зрения, у Хоуэллса было две проблемы. Во-первых, по законам Великобритании, любой мусор, выброшенный для утилизации, становится собственностью местного совета. Во-вторых, его иск был отклонен из-за истечения шестилетнего срока давности. Хотя о потере биткоинов стало известно в 2013 году, Хоуэллс подал иск только в 2024 году.  

После решения суда Хоуэллс заявил, что «очень расстроен» исходом дела. В интервью BBC он подчеркнул, что «в течение 12 лет пытался взаимодействовать с советом Ньюпорта (Newport City Council) всеми возможными способами», что могло бы объяснить задержку с подачей иска. Он также отметил, что на суде «можно было бы объяснить гораздо больше», что могло бы повлиять на решение.  

Хоуэллс повторил свое предложение поделиться с советом найденными биткоинами, оцениваемыми в $750 млн, и пожертвовать 10% средств местному сообществу. Однако даже если бы ему разрешили провести раскопки, шансы на успех оставались бы крайне низкими. По оценкам, жёсткий диск находится среди 100 000 тонн мусора на свалке, где всего хранится 1,4 млн тонн отходов. Кроме того, состояние диска, вероятно, ухудшилось из-за давления и воздействия жидкостей за прошедшие годы.  

Ранее Хоуэллс и его команда оценивали шансы на восстановление данных с диска в 80% и готовы были потратить $13 млн на трёхлетний проект по поиску. Однако теперь эта затея окончательно пришла к своему концу в связи с решением суда.

#биткоин
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С выходом GTA 6 игроки получат доступ к 40% зданий и усовершенствованному физическому движку
21
«Вы и есть продукт»: Microsoft не заботит пиратство Windows 11 — и вот почему
32
OnePlus 13 обходит iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra по качеству съемки
5
Google выпустила стабильную версию Android Auto 13.5
+
Украинские военные засняли эвакуацию танка Abrams после боя в Курской области, это показали на видео
+
Mazda CX-60 станет внедорожником для ралли
+
Учёные выяснили, что кофе улучшает работу сердца, но только если пить бодрящий напиток правильно
+
NVIDIA обещает сделать DLSS 4.0 доступной для всех поколений GeForce RTX
+
Капитан 1 ранга рассказал о необходимости развития технологий ВМС в ответ на проект COOKSON
+
Двигаясь со стороны Славянска российские войска приблизились к важной для ВСУ трассе Т0515
+
АвтоВАЗ показал фото Lada Iskra перед началом серийного производства
3
Боец ВС РФ модернизировал систему РЭБ для военной техники, увеличив радиус действия до 300 метров
+
В WhatsApp появится возможность создать собственного чат-бота с искусственным интеллектом
+
Соотношение цена-производительность видеокарт AMD Radeon RX 9070 аналогично RX 7800 XT и RX 7900 GRE
+
Украинская армия предприняла новую атаку на 6 российских областей
2
Sony может добавить в GTA 6 возможность "понюхать мир собственным носом"
+
Владение белорусским кроссовером Belgee X70 может оказаться дорогостоящим удовольствием
1
Кодзима признался, что устал и в студии Kojima Productions начались кранчи
+
Каракатицы прошли сложный «зефирный тест», свидетельствующий о наличии развитого интеллекта
1
Китайские продавцы из-за популярности российских товаров начали подменять их на товары из КНР
+

Популярные статьи

Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
139
"Носферату": краткий обзор фильма
3
Удаляем лишний жир с драйверов GeForce через NVCleanstall
15
ТОП-10 недорогих игровых корпусов для ПК в 2025 году – лучшие шасси стоимостью до 5000 рублей
37
Илон Маск: Нейросети освоили всю человеческую информацию и стали учиться по данным от самих себя
5
Обзор электронной книги Оникс Букс Дарвин 11: нейросеть, 8 ядер и быстрый доступ к Google Play
2
Ремонт светодиодных ламп и приведение к максимально возможному идеалу на примере Gauss e14 6W
36
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
13
Человекоподобные роботы скоро будут использоваться не только на заводах, но и в домашних условиях
6
Почему Microsoft теряет доверие фанатов Xbox
8

Сейчас обсуждают

Waramagedon
12:11
Поддержка до 30 годов, что тебя должно волновать?
Почему Microsoft теряет доверие фанатов Xbox
ЧatoБoт
12:08
Да здравствует кастрюльная дерьмократия! Ура, тов. каклы, ура!
Физика, биология и химия не будут обязательными для обучения в старших классах Украины
unhurtable
12:06
Медики без знания химии и биологии это круто - то-то на телевидении была гадалка, готовят к тому что лечить будут шаманы в Украинском антураже вместо бубна будут бить в кастрюли и припрыгивать, лепота...
Физика, биология и химия не будут обязательными для обучения в старших классах Украины
Иванов Дмитрий
11:59
" по сравнению с китайскими." - очень важное уточнение !
В Китае растет спрос на товары из России
Управдom
11:58
Люстра - пережиток прошлого: освещения свечами и керосиновыми лампами, для этого приходилось делать развитую и свисающую конструкцию, чтобы потолок не прожечь и опустить пламя свечи как можно ниже. Яр...
Ремонт светодиодных ламп и приведение к максимально возможному идеалу на примере Gauss e14 6W
Nvidia&Intel Hater
11:51
хохлы гораздо быстрее закончатся,не обольщайся.И подсвинков утилизируют
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
Алексей Носков
11:51
Я и сейчас в него переигрываю иногда. И могу сказать, что после Дум 2016, следующий - убогий платформер с этими мерзотно радужными волнами лута из мобов.
NVIDIA представила новые технологии RTX, которые будут использоваться в DOOM: The Dark Ages
Александр Сечков
11:49
Скорее всего дороже. Или им придется скидывать цену на 4070, которая автоматически превращается в хорошее приобретение.
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
Gamandril
11:46
С недоядрами не все так просто. Они вполсилы трудятся и своим количеством вынуждают писать код получше. Не все вычисления должны быть всенепременно выполнены в максимально короткие сроки. Это и породи...
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
Роман Кузько
11:44
Пора обновляться, если стоить в магазинах будут меньше 70к. А то 4070 за 75+ как-то не прильщает
На китайском форуме Chiphell циркулирует информация о цене Radeon RX 9070 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем