Джеймс Хауэллс, потерявший жёсткий диск с биткоинами на сумму $750 млн, проиграл судебное разбирательство против администрации свалки, где, предположительно, находится устройство, так как пропустил срок подачи иска.

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Суд Великобритании поставил точку в многолетней истории Джеймса Хоуэллса (James Howells), который пытался вернуть жёсткий диск с 8000 биткоинов, потерянный более 10 лет назад. Судья постановил, что у иска Хоуэллса нет реальных шансов на успех, и отклонил его требования. Таким образом, суд поддержал позицию местного совета, отказавшего в разрешении на раскопки свалки и выплате компенсации в размере £495 млн ($604 млн).



История началась в августе 2013 года, когда Хоуэллс обнаружил, что его девушка выбросила старый жёсткий диск от ноутбука, на котором хранился криптокошелек с биткоинами, добытыми путём майнинга еще в 2009 году. Сам Хоуэллс признаёт, что диск оказался в мусоре после уборки офиса. Более подробные и точные обстоятельства инцидента описаны в тексте судебного решения.



С юридической точки зрения, у Хоуэллса было две проблемы. Во-первых, по законам Великобритании, любой мусор, выброшенный для утилизации, становится собственностью местного совета. Во-вторых, его иск был отклонен из-за истечения шестилетнего срока давности. Хотя о потере биткоинов стало известно в 2013 году, Хоуэллс подал иск только в 2024 году.



После решения суда Хоуэллс заявил, что «очень расстроен» исходом дела. В интервью BBC он подчеркнул, что «в течение 12 лет пытался взаимодействовать с советом Ньюпорта (Newport City Council) всеми возможными способами», что могло бы объяснить задержку с подачей иска. Он также отметил, что на суде «можно было бы объяснить гораздо больше», что могло бы повлиять на решение.



Хоуэллс повторил свое предложение поделиться с советом найденными биткоинами, оцениваемыми в $750 млн, и пожертвовать 10% средств местному сообществу. Однако даже если бы ему разрешили провести раскопки, шансы на успех оставались бы крайне низкими. По оценкам, жёсткий диск находится среди 100 000 тонн мусора на свалке, где всего хранится 1,4 млн тонн отходов. Кроме того, состояние диска, вероятно, ухудшилось из-за давления и воздействия жидкостей за прошедшие годы.



Ранее Хоуэллс и его команда оценивали шансы на восстановление данных с диска в 80% и готовы были потратить $13 млн на трёхлетний проект по поиску. Однако теперь эта затея окончательно пришла к своему концу в связи с решением суда.