V-Color установила новый стандарт для серверной памяти с разгоняемыми RDIMM DDR5. Ёмкость до 256 ГБ на модуль и общая ёмкость до 2 ТБ открывают новые возможности для высокопроизводительных вычислений.

Источник изображений: V-Color

Компания V-Color анонсировала выпуск первых в мире разгоняемых модулей памяти DDR5 RDIMM с поддержкой ёмкости до 256 Гбайт на один модуль. Новинка позволяет создавать конфигурации с общим объёмом памяти до 2048 Гбайт, что является рекордом для индустрии. Модули поддерживают скорость передачи данных до 6000 MT/s при задержке CL38 и идеально подходят для высокопроизводительных ПК, задач искусственного интеллекта и корпоративных приложений.

Помимо высокой ёмкости и скорости, новые модули поддерживают технологию ECC (Error Correcting Code), которая обеспечивает повышенную надёжность и целостность данных. Модули предназначены для использования с топовыми серверными и рабочими платформами, такими как GIGABYTE AI TOP Series TRX50 для процессоров AMD Threadripper Pro и GIGABYTE AI TOP W790 для процессоров Intel Xeon.

Также модули оснащены микросхемой Richtek PMIC (Power Management Integrated Circuit) для обеспечения повышенной энергоэффективности и стабильности при разгоне. V-Color поделилась результатами тестирования новых модулей на платформах Intel и AMD. На платформе Intel W790 с процессорами Xeon модули объёмом 2 Тбайт (8x256 Гбайт) и 1 Тбайт (4x256 Гбайт) были разогнаны до 5600 MT/s. На платформе AMD TRX50 с процессорами Threadripper Pro модули объёмом 2 Тбайт (8x256 Гбайт) достигли 5600 MT/s, а конфигурация 1 Тбайт (4x128 Гбайт) показала ещё более высокую скорость — 6000 MT/s.