Новая функция Safety Light предотвращает запуск графических карт RTX 5090 и RTX 5080 при неполном подключении 16-контактного кабеля, обеспечивая надежность и безопасность.

Источник изображения: Zotac

Компания Zotac анонсировала новую функцию Safety Light для видеокарт RTX 5090 и RTX 5080, которая предотвращает включение видеокарт, если 16-контактный (12VHPWR) кабель питания не подключен полностью. Эта мера безопасности, как указывает Tom's Hardware, принята во избежания повторения инцидентов с перегревом разъёмов, которые наблюдались у RTX 4090. Кроме того, эти GPU оснащены позолоченными контактами, которые более устойчивы к коррозии и обеспечивают улучшенную электропроводность.

Напомним, что в конце 2022 года сообщения о плавлении разъёмов питания RTX 4090 вызвали широкий резонанс. Проблема заключалась в том, что неправильное подключение кабеля приводило к увеличению сопротивления и перегреву, что в итоге вызывало повреждение разъёма. Nvidia, первая внедрившая 16-контактный разъём для подачи до 600 Вт мощности, позже выпустила обновленную версию под названием 12V-2x6, которая обеспечивает большую надежность даже при неполном подключении.

Zotac пошла ещё дальше, добавив дополнительный уровень защиты, который отключает питание видеокарты, если кабель подключен не до конца. Примечательно, что в описании функции упоминаются «улучшения 12VHPWR», а не новый стандарт 12V-2x6. Это может указывать на то, что Zotac продолжит использовать старую версию разъёма для своих RTX 50-й серии. Напомним, что не все производители перешли на обновленный стандарт после анонса RTX 40 Super.

Помимо Safety Light, Zotac представила поддержку технологии ACTIVE FAN CONTROL 2.0 для моделей RTX 5090, которая позволяет независимо управлять каждым вентилятором. В ближайшее время поддержка этой функции появится в программе MSI Afterburner. Также компания улучшила конструкцию видеокарт, добавив усиление средней части для повышения жёсткости. Все модели с тремя вентиляторами будут комплектоваться металлической подставкой, предотвращающей прогибание видеокарты.

Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 поступят в продажу 30 января по цене $2000 и $1000 соответственно. Линейка RTX 5070, которая, предположительно, появится в феврале, обещает возможности среднего уровня. Основанная на архитектуре Blackwell, она будет поддерживать технологию Multi Frame Generation. Nvidia заявляет, что RTX 5070 стоимостью $549 сможет сравниться с RTX 4090, несмотря на меньшее количество ядер CUDA, объём видеопамяти и энергопотребление. Насколько это соответствуют действительности, покажут независимые тесты.