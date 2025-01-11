Возможная покупка Ampere Computing позволит Arm усилить конкуренцию с Intel и AMD и существенно повлиять на рынок процессоров для дата-центров.

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Компания Arm изучает возможность приобретения стартапа Ampere Computing, специализирующегося на разработке высокопроизводительных процессоров для дата-центров. По данным Bloomberg, Arm рассматривает различные варианты сотрудничества, включая полное поглощение или альтернативные формы партнёрства для укрепления позиций компании в быстрорастущем сегменте облачных вычислений.

Ampere Computing, поддерживаемая Oracle, занимается созданием энергоэффективных процессоров на архитектуре Arm, которые конкурируют с традиционными x86-чипами от Intel и AMD. Компания успешно закрепилась на рынке, предлагая решения для облачных сервисов и масштабируемых серверных сред. Например, процессоры Ampere уже используются в таких устройствах, как Thelio Astra от System76, который оснащен 128-ядерным процессором Ampere Altra Max.



Потенциальная сделка является частью стратегии Arm по диверсификации доходов и расширению присутствия на рынке дата-центров. Хотя Arm доминирует в сегментах мобильных и встроенных процессоров, рынок серверов традиционно контролируется архитектурой x86. Приобретение же Ampere может помочь Arm конкурировать с лидерами рынка и укрепить свои позиции в серверном сегменте.



Стоит сказать, что продукты Ampere, такие как процессоры Altra и Altra Max, уже завоевали популярность среди облачных провайдеров благодаря своей энергоэффективности и способности справляться с современными нагрузками. Слияние с Ampere позволит Arm использовать клиентскую базу стартапа для ускоренного выхода на рынок дата-центров.

Однако возможное приобретение вызывает вопросы, связанные с регуляторными и конкурентными рисками. В часности, Arm, как лицензиар своих технологий, работает с широким кругом клиентов и поглощение Ampere может создать конфликты интересов с другими компаниями, использующими архитектуру Arm. Кроме того, сделка может привлечь внимание регуляторов, особенно на фоне недавнего IPO Arm. Поэтому, SoftBank и Arm придётся тщательно оценить, какой формат сотрудничества с Ampere лучше соответствует их долгосрочным целям.

На данный момент переговоры находятся на ранней стадии и неизвестно, выльются ли они в полное поглощение или ограничатся стратегическим партнерством. Представители обеих компаний отказались комментировать ситуацию.