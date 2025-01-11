Новые фотографии обратной стороны PCB RTX 5090 FE раскрывает некоторые секреты конструкции, включая 34-фазный VRM и межплатные соединения.

Nvidia продолжает удивлять своими инновациями, и новая видеокарта GeForce RTX 5090 Founders Edition не стала исключением. Устройство, которое обещает стать одним из самых мощных графических решений на рынке, использует нестандартную трёхсекционную печатную плату (PCB). Теперь, когда стали доступны изображения как лицевой, так и обратной стороны основной платы, можно раскрыть некоторые из её секретов.



На лицевой стороне платы расположены графический процессор GB202, 32 Гбайт памяти GDDR7 от Samsung (16 модулей K4VAF3257C-SC28) и 30-фазный модуль регулирования напряжения. И хоть эти детали уже были подробно изложены ранее изданием Tom's Hardware, однако обратная сторона платы до недавнего времени оставалась загадкой.

На обратной стороне платы обнаружены ещё четыре фазы питания, что в сумме дает впечатляющие 34 фазы VRM. Также здесь находится крупный высокоплотный разъём (J806), который часто используется в компактной электронике для соединения двух плат, и меньший разъём (J805). Кроме того, на плате размещены два ZIF-разъёма для подключения вентиляторов. Предполагается, что J805 и J806 могут использоваться для подключения выходов дисплея и интерфейса PCIe x16, но точное их назначение пока остается неизвестным.

Известно, что использование компактной платы с графическим процессором и памятью обычно позволяет улучшить воздушный поток и охлаждение. Однако в случае с RTX 5090 Founders Edition к основной плате будут подключены две дополнительные, что может повлиять на внутреннюю циркуляцию воздуха. Тем не менее, способность этой платы обеспечивать до 575 Вт мощности (и даже больше) для GPU и памяти — это впечатляющее достижение, особенно для потребительской электроники.



На обратной стороне платы также обнаружены два пружинных контакта (POGO pins), которые часто используются для тестирования или программирования. Это указывает на то, что перед нами, возможно, не финальная версия платы. Это неудивительно, учитывая, что графический процессор был произведен совсем недавно — в середине сентября 2024 года.