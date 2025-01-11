Результаты тестирования RTX 5090 Mobile в Geekbench 6 оказались более низкими, чем у RTX 4090, вызывая вопросы о стабильности.

Источник изображения: Nvidia

Первые результаты тестов Geekbench 6 для мобильной видеокарты Nvidia RTX 5090, которые появились в сети, вызвали множество вопросов. Производительность флагманского графического процессора оказалась крайне нестабильной, что, как пишет Tom's Hardware, неудивительно для ранних тестов на неподготовленном оборудовании и драйверах.

RTX 5090 тестировалась в ноутбуке MSI Vector 17 HX AI с процессором Core Ultra 9 275HX. Устройство прошло пять запусков теста Vulkan за десять минут, что обычно достаточно для стабильных результатов. Однако в данном случае показатели варьировались от 51 831 до 114 821 баллов. Для сравнения, RTX 4090 для ноутбуков в среднем показывает около 167 577 баллов. Такая разница в результатах может быть связана с драйверами, настройками питания или другими факторами.

Четвертый запуск теста показал результат более чем в два раза выше, чем первый. При этом настройки процессора и плана питания Windows не менялись. Однако нельзя исключать, что во время тестов выполнялись фоновые задачи, ноутбук был отключен от сети или использовались неоптимизированные драйверы. «Эти результаты требуют осторожной интерпретации, так как причины нестабильности пока неясны», — отмечают эксперты.

Интересно, что результаты первых четырёх тестов постепенно росли, а пятый оказался почти таким же, как второй. Возможно, пользователь переключал профили производительности между запусками и эти профили могли не влиять на настройки питания Windows, что делает данные Geekbench менее релевантными.

Нестабильная производительность часто связана с недостаточной оптимизацией. Однако учитывая, что RTX 5090 для ноутбуков выйдет только в марте, у Nvidia есть время для улучшения программного обеспечения. Кроме того, в ноутбуках важно сбалансировать энергопотребление процессора, видеокарты и других компонентов, что также должно влиять на результаты.

Что касается ожиданий от видеокарты, то согласно спецификациям, RTX 5090 для ноутбуков оснащена 10 496 CUDA-ядрами и 82 блоками Blackwell SM, что на 33% больше, чем у RTX 4090. Теоретически, это должно обеспечить значительный прирост производительности. Однако пока рано делать выводы, так как эти результаты скорее подтверждают, что ноутбуки с RTX 50-серии пока не дают реального представления о их производительности.

В итоге, первые тесты RTX 5090 для ноутбуков оставляют больше вопросов, чем ответов. Нестабильность результатов может быть связана с ранними драйверами, настройками питания или другими факторами. Окончательные выводы о производительности новой видеокарты можно будет сделать только после её официального релиза и более глубокого тестирования.