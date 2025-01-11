Прогноз Дженсена Хуанга о долгосрочной перспективе развития квантовых компьютеров расстроил инвесторов и обвал акций компаний отрасли.

Источник изображения: Nvidia

Новостной рынок на днях был потрясён заявлением генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), который выразил скептицизм относительно скорого внедрения квантовых вычислений в практику. По информации агентства Reuters, его слова привели к резкому падению акций компаний, работающих в сфере квантовых технологий. Акции Rigetti Computing, D-Wave Quantum, Quantum Computing и IonQ, упали более чем на 40%, что привело к потере рыночной стоимости свыше 8 миллиардов долларов.



Хуанг просто поделился своими мыслями во вторник, заявив, что «Если говорить о 15 годах... это, вероятно, будет слишком рано. Если о 30, то, наверное, поздновато. Но если выберете 20, я думаю, многие из нас с этим согласятся». Такой прогноз стал поводом для пессимистических настроений инвесторов, которые немедленно начали избавляться от акций квантовых компаний.



И в своём комментарии Хуанг не одинок. Ивана Делевска, руководитель инвестиций в Spear Invest, поддержала его точку зрения, отметив, что срок в 15-20 лет «кажется вполне реалистичным». Она провела параллель с развитием ускоренных вычислений в Nvidia, которое заняло аналогичное время.



Тем временем, несмотря на скептицизм Хуанга, квантовые технологии продолжают достигать новых высот. Недавние достижения связаны с китайскими учёными, которые используют квантовые компьютеры D-Wave для взлома военного шифрования, а также новый чип Willow от Google, который выполняет задачи, на которые классическим компьютерам понадобилось бы 10 септиллионов лет.



Однако, несмотря на эти прорывы, квантовые вычисления всё ещё находятся на ранней стадии практического развития, сравнимой с эпохой 80-х и 90-х годов в классических вычислениях. Прогноз Хуанга о том, что квантовым компьютерам потребуется ещё два десятилетия для достижения широкого применения, остаётся предметом для обсуждений и споров среди экспертов и инвесторов.