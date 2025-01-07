Производство процессоров становится все дороже. По данным аналитиков, Apple платит TSMC $18 000 за одну 3-нм пластину для процессоров A17 и A18.

Источник изображения: TSMC

Стоимость кремниевых пластин TSMC для производства чипов по 3-нанометровому техпроцессу достигла $18 000, что более чем в три раза превышает цену десятилетней давности. Об этом сообщил Бен Баджарин (Ben Bajarin), генеральный директор и ведущий аналитик компании Creative Strategies. По его данным, цена за пластину выросла с $5000 для 28-нанометрового техпроцесса (чип A7) до $18 000 для 3-нанометрового (чипы A17 и A18 Pro).



Как пишет Tom's Hardware, процессоры Apple A-series, используемые в смартфонах, стали за последние годы значительно производительнее. Если в 2013 году чип A7 содержал 1 миллиард транзисторов, то в A18 Pro их количество достигло 20 миллиардов. Это связано с увеличением числа ядер и функциональных блоков: A7 имел два высокопроизводительных ядра и четырёхкластерный GPU, тогда как A18 Pro оснащён двумя высокопроизводительными ядрами, четырьмя энергоэффективными, 16-ядерным NPU и шестикластерным GPU.



Наибольший рост плотности транзисторов наблюдался в ранних поколениях чипов, таких как A11 (10 нм) и A12 (7 нм), где прирост составил 86% и 69% соответственно. Тем не менее, в последних моделях, включая A16 и A18 Pro, темпы улучшения плотности замедлились из-за проблем с масштабированием SRAM. Несмотря на это, стоимость производства продолжает расти. Так, цена за квадратный миллиметр увеличилась с $0,07 до $0,25.



Баджарин отмечает, что его данные основаны на отчётах из цепочки поставок, а также подтверждены его собственными источниками. TSMC продаёт клиентам пластины как с рабочими, так и с бракованными чипами, а итоговая стоимость зависит от выхода рабочих изделий. Если фактический выход оказывается на 10–15% ниже целевого, TSMC предоставляет клиентам компенсацию или скидку.



Как ключевой клиент TSMC, Apple имеет возможность влиять на производственные процессы, снижая уровень дефектов и повышая выход годных чипов. Кроме того, по слухам, Apple — единственный заказчик TSMC, который платит за каждый чип, а не за всю пластину, потому что это даёт компании преимущество в плане затрат по сравнению с другими клиентами TSMC. И, несмотря на замедление роста производительности в последних поколениях процессоров (за исключением A18 и M4), Apple удаётся сохранять прогресс в энергоэффективности. «Учитывая, что увеличить IPC становится сложнее, Apple фокусируется на эффективности, даже если это приводит к росту затрат на площадь чипа», — отметил Баджарин в интервью Tom's Hardware.