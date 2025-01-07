Генеральный директор OpenAI заявил, что в настоящее время компания терпит убытки по своему тарифному плану ChatGPT Pro стоимостью $200 в месяц, поскольку люди используют его чаще, чем ожидала компания.

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Компания OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT, столкнулась с неожиданной проблемой. Как пишет TechCrunch, их премиальная подписка ChatGPT Pro, стоимостью $200 в месяц, оказалась убыточной. Как заявил генеральный директор компании Сэм Альтман (Sam Altman), пользователи активно используют возможности этой подписки, превосходя ожидания компании. «Я лично выбрал эту цену, — написал Альтман в своем аккаунте в сети X, — и думал, что мы сможем на этом заработать». Подписка предоставляет доступ к улучшенной версии нейросети, o1 pro mode, а также снимает ограничения на использование других инструментов, включая генератор видео Sora.



Изначально цена ChatGPT Pro вызвала споры, так как годовая стоимость подписки составляет $2400, а ценность o1 pro mode не была до конца ясна. Однако, судя по заявлениям Альтмана, пользователи, которые все же оформили подписку, активно её используют. Это не первый случай, когда OpenAI устанавливает цены на свои продукты без глубокого анализа рынка. В недавнем интервью Bloomberg Альтман признал, что при установлении цены на первый премиум-план ChatGPT не проводилось никаких исследований. «Мы протестировали две цены: 20 и 42 доллара, — рассказал он. — Люди посчитали 42 доллара слишком высокой ценой, и согласились платить 20 долларов. Так мы и выбрали 20 долларов».



Несмотря на привлечение около 20 миллиардов долларов инвестиций, OpenAI пока не является прибыльной компанией. Сообщается, что в прошлом году убытки компании составили около 5 миллиардов долларов при доходе в 3,7 миллиарда. Основными статьями расходов являются персонал, аренда офисов и инфраструктура для обучения искусственного интеллекта. По некоторым оценкам, работа ChatGPT обходится OpenAI в $700 тысяч в день.



Недавно OpenAI признала, что ей требуется «больше капитала, чем она предполагала», и планирует реструктуризацию для привлечения новых инвестиций. Чтобы достичь прибыльности, компания рассматривает возможность повышения цен на различные уровни подписки. При этом Альтман также намекнул, что OpenAI может перейти к ценообразованию, основанному на фактическом использовании услуг.



Несмотря на текущие финансовые трудности, OpenAI с оптимизмом смотрит в будущее и прогнозирует, что её доходы достигнут $11,6 млрд в этом году и $100 млрд долларов в 2029 году, что сопоставимо с годовыми продажами компании Nestlе.