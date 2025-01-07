Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Тарифный план ChatGPT Pro оказался убыточным для OpenAI из-за высокой активности пользователей
Генеральный директор OpenAI заявил, что в настоящее время компания терпит убытки по своему тарифному плану ChatGPT Pro стоимостью $200 в месяц, поскольку люди используют его чаще, чем ожидала компания.

                                                             Источник изображения: hdhAI

Компания OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT, столкнулась с неожиданной проблемой. Как пишет TechCrunch, их премиальная подписка ChatGPT Pro, стоимостью $200 в месяц, оказалась убыточной. Как заявил генеральный директор компании Сэм Альтман (Sam Altman), пользователи активно используют возможности этой подписки, превосходя ожидания компании. «Я лично выбрал эту цену, — написал Альтман в своем аккаунте в сети X, — и думал, что мы сможем на этом заработать». Подписка предоставляет доступ к улучшенной версии нейросети, o1 pro mode, а также снимает ограничения на использование других инструментов, включая генератор видео Sora.

Изначально цена ChatGPT Pro вызвала споры, так как годовая стоимость подписки составляет $2400, а ценность o1 pro mode не была до конца ясна. Однако, судя по заявлениям Альтмана, пользователи, которые все же оформили подписку, активно её используют. Это не первый случай, когда OpenAI устанавливает цены на свои продукты без глубокого анализа рынка. В недавнем интервью Bloomberg Альтман признал, что при установлении цены на первый премиум-план ChatGPT не проводилось никаких исследований. «Мы протестировали две цены: 20 и 42 доллара, — рассказал он. — Люди посчитали 42 доллара слишком высокой ценой, и согласились платить 20 долларов. Так мы и выбрали 20 долларов».

Несмотря на привлечение около 20 миллиардов долларов инвестиций, OpenAI пока не является прибыльной компанией. Сообщается, что в прошлом году убытки компании составили около 5 миллиардов долларов при доходе в 3,7 миллиарда. Основными статьями расходов являются персонал, аренда офисов и инфраструктура для обучения искусственного интеллекта. По некоторым оценкам, работа ChatGPT обходится OpenAI в $700 тысяч в день.

Недавно OpenAI признала, что ей требуется «больше капитала, чем она предполагала», и планирует реструктуризацию для привлечения новых инвестиций. Чтобы достичь прибыльности, компания рассматривает возможность повышения цен на различные уровни подписки. При этом Альтман также намекнул, что OpenAI может перейти к ценообразованию, основанному на фактическом использовании услуг.

Несмотря на текущие финансовые трудности, OpenAI с оптимизмом смотрит в будущее и прогнозирует, что её доходы достигнут $11,6 млрд в этом году и $100 млрд долларов в 2029 году, что сопоставимо с годовыми продажами компании Nestlе.

#chatgpt #openai
Источник: techcrunch.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
24
Стартовало производство грузовика «Урал-80», способного изменить рынок
6
В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина с Шольцем или Трампом
+
Появились кадры схватки якутского бойца с военным ВСУ, снятые с воздуха беспилотником
+
В Минобороны прокомментировали новое наступление украинских формирований в Курской области
10
С тех пор как в Тольятти начались продажи Lada Aura (аналог Toyota Camry) - продана только 1 машина
16
На фоне спада продаж Tesla китайские электромобили BYD и Xiaomi завоевывают рынок
+
Россия сосредоточится на гиперзвуковых технологиях в 2025 году, включая системы «Орешник»
1
Разработчики российского истребителя шестого поколения ставят акцент на скрытность
+
Через 13 лет после выхода The Elder Scrolls V: Skyrim количество загрузок модов превысило 2 млрд раз
+
Эксперт Машовец: ВСУ не удержат Великую Новоселку из-за утраты контроля над логистикой
1
Серебряная монета достоинством в 200 рублей и весом в три кг выставлена на торги за 1,8 млн рублей
+
ВВС США продолжают испытания маломасштабного демонстратора BWB: первый полет ожидается в 2027 году
2
В Якутии построят новую железнодорожную магистраль протяженностью 2000 км
1
Представлено концептуальное изображения смартфона Vivo X200S, оснащенного Dimensity 9400+
+
ASRock на CES 2025 впервые продемонстрирует материнские платы со скрытым размещением кабелей и разъёмов
+
30 января Apple объявит о своей прибыли за 4 квартал 2024 года
+
Samsung сможет претендовать на лидерство, закупая 2-нанометровые чипы у корейского производителя
+
Nvidia готовит технологию, которая даст больше рисованного нейросетями контента в видеоиграх
1
Need for Speed: Underground 2 великолепен благодаря Unreal Engine 5
2

Популярные статьи

Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE
12
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
55
"28 дней спустя", "28 недель спустя": краткий обзор фильмов
4
Что выбрать в 2025 году - Xbox one X против Xbox series S
7
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
17
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
26
Справочник по существующим видам Xbox one X Limited Edition
+

Сейчас обсуждают

Руслан Кондратьев
02:37
Изменить рынок русские авто могут только в России при условии драконовских таможенных пошлинах, убивающих минимальную конкуренцию, в противном случае шансов не было и не будет
Стартовало производство грузовика «Урал-80», способного изменить рынок
VRoman
02:04
Ещё бы TSMC отчиталась о суммах и процентах чистой прибыли
За последние десять лет стоимость пластин TSMC увеличилась в три раза и составила 18 000 долларов
KAA
02:03
Не факт что он древнее, по крайней мере не принципиально древнее. Он просто грязный. Судя по логотипам, там мог быть какой-нибудь Pentium 60 - 100 -133 -166 или может даже уже какой-нибудь Celeron. Бу...
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
KAA
02:02
Это еще AT , не ATX стандарт. Они морально устарели как только перестали ставить монитор на системный блок. Но для любителей сейчас делают вполне интересные горизонтальные современные корпуса. Но на с...
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
ebatorуа
01:56
это война будет тогда.
Reuters: Администрация Байдена готовит санкции против российских нефтяных танкеров
KAA
01:56
Я его покупал себе для Pentium 4 2ГГц с боксовым кулером. Тогда он был просто идеален, одни плюсы против MidlTower от того же InWin. Стенки 1мм против 0.7мм, целых 5 отсеков 5.25", большой внутренний ...
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
Маэстро
01:37
Кстати там уже не только Зелёная тварь на русский мат перешла. Они уже все в Украине начинают вспоминать свои исконные корни и начинают переходить на свой родной русский мат. https://www.rbc.ru/rbcfre...
Зеленский в нецензурной форме признал, что западные санкции против России оказались нерабочими
Маэстро
01:31
пост в тюрьму покинет ?
Джастин Трюдо сообщил о намерении покинуть пост премьер-министра Канады
ebatorуа
01:28
он кстати клоун и педик.
Джастин Трюдо сообщил о намерении покинуть пост премьер-министра Канады
Маэстро
01:22
Детализация чего?
Роскосмос показал снимки объектов в иностранных государствах после включения аппаратуры «Геотон-Л1»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем