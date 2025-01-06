Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Intel прекращает выпуск своего самого слабого кулера RS1 Laminar
Бюджетный кулер Intel RS1 Laminar, представленный в 2021 году, снимается с производства. Его заменит модель RM1.

                                                                Источник изображения: Intel

Компания Intel, как сообщает Tom's Hardware, официально объявила о прекращении производства бюджетного кулера RS1 Laminar, который ранее занимал нижнюю ступень в линейке стандартных систем охлаждения бренда. Этот кулер, представленный в 2021 году вместе с процессорами 12-го поколения Alder Lake, использовался исключительно для двух моделей процессоров — Pentium Gold G7400 и Celeron G6900.
 
RS1 Laminar отличался компактной конструкцией. Его высота составляла всего 47 мм, а вес — около 260 граммов. Кулер был выполнен из алюминия с пластиковым кожухом и оснащался пятилопастным вентилятором. Несмотря на простоту, он справлялся с охлаждением процессоров мощностью до 65 Вт, что соответствовало характеристикам Pentium G7400 и Celeron G6900, чей TDP составлял всего 46 Вт.  
 
Основной причиной прекращения производства RS1 стало его узкое применение. Кулер использовался только для двух моделей процессоров, которые, к тому же, не пользуются высоким спросом на рынке. «В действительности трудно оправдать производство бюджетного кулера всего для двух процессоров, особенно для таких малопопулярных моделей, как двухъядерные Pentium и Celeron», — отметили в Intel.  
 
RS1 не получит прямого наследника, его функции возьмет на себя кулер RM1. Это решение может быть частью стратегии Intel по оптимизации ассортимента стандартных кулеров, учитывая, что RM1 и так используется для большинства заблокированных процессоров Intel, включая модели от Core i3 до Core i7 в 12-м, 13-м и 14-м поколениях. Также RM1 используется для нового процессора Intel Processor 300, который является переименованным Pentium G7400, что уже сигнализировало о возможном скором уходе RS1 с рынка.

Упрощение ассортимента кулеров стало еще одной причиной отказа от RS1. Поскольку RM1 и RS1 практически идентичны по характеристикам, Intel решила сосредоточиться на более универсальном решении. Кроме того, RM1 уже используется для процессора Intel Processor 300, который является переименованной версией Pentium G7400. Это стало еще одним сигналом о скором уходе RS1 с рынка.

#intel #кулер #rs1 laminar
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
24
Стартовало производство грузовика «Урал-80», способного изменить рынок
5
В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина с Шольцем или Трампом
+
Появились кадры схватки якутского бойца с военным ВСУ, снятые с воздуха беспилотником
+
В Минобороны прокомментировали новое наступление украинских формирований в Курской области
10
Casio анонсировала новые часы G-Shock GM-5600 x C2H4 “Space Age” с коллаборацией C2H4
+
С тех пор как в Тольятти начались продажи Lada Aura (аналог Toyota Camry) - продана только 1 машина
16
На фоне спада продаж Tesla китайские электромобили BYD и Xiaomi завоевывают рынок
+
Россия сосредоточится на гиперзвуковых технологиях в 2025 году, включая системы «Орешник»
1
Разработчики российского истребителя шестого поколения ставят акцент на скрытность
+
Через 13 лет после выхода The Elder Scrolls V: Skyrim количество загрузок модов превысило 2 млрд раз
+
Серебряная монета достоинством в 200 рублей и весом в три кг выставлена на торги за 1,8 млн рублей
+
Эксперт Машовец: ВСУ не удержат Великую Новоселку из-за утраты контроля над логистикой
1
ВВС США продолжают испытания маломасштабного демонстратора BWB: первый полет ожидается в 2027 году
2
В Якутии построят новую железнодорожную магистраль протяженностью 2000 км
1
ASRock на CES 2025 впервые продемонстрирует материнские платы со скрытым размещением кабелей и разъёмов
+
Представлено концептуальное изображения смартфона Vivo X200S, оснащенного Dimensity 9400+
+
30 января Apple объявит о своей прибыли за 4 квартал 2024 года
+
Samsung сможет претендовать на лидерство, закупая 2-нанометровые чипы у корейского производителя
+
Nvidia готовит технологию, которая даст больше рисованного нейросетями контента в видеоиграх
1

Популярные статьи

Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE
12
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
50
"28 дней спустя", "28 недель спустя": краткий обзор фильмов
4
Что выбрать в 2025 году - Xbox one X против Xbox series S
6
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
17
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
23
Справочник по существующим видам Xbox one X Limited Edition
+

Сейчас обсуждают

dimkahon
23:25
Не мажор, а мажорищееее.... в 1999-м я был бы рад хотя бы первую вуду иметь, а тут "сложный выбор" между аж тремя вуду-картами уровня вуду 2-3)))
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
swr5
23:21
Вот такой дипкуловский ассасин IV говорят неплох, да и дизайн интересный.
Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Сергей Старинов
23:21
Наши выходят из Северодвинска, они падают на хвост, их апл выходят из кингс- бей падают на хвост наши и " слушают " друг-друга! При "открытии" залп из всего что есть.
ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
Маэстро
23:19
Тригернулся на свою любимую книгу? Кстати твой Залупный написал книгу в Лондоне "моя война". Уже читаешь?
На Украине зафиксировано заражение метапневмовирусом
Gensek_Vova
23:18
У скакающих другое мнение? )
Лещенко объяснил использование Зеленским ненормативной лексики желанием говорить «языком людей»
Hivi77
23:17
Ну да, индусы осознали спустя 40 лет впоследствии Китая, а наши бессменные реформаторматоры только способны акцизы, сборы, налоги, маркировки вводить. Биилин, у нас гордятся чинушо 65 микрон тех проце...
Власти Индии готовы снизить таможенные пошлины ради развития национальной электронной промышленности
Сергей Ситцевой
23:16
У меня три таких вентилятора. Купил на барахолке для Aerocool RS9, они же и стояли в кибер арене(видно по номерку). Рабочие два из них, как ни странно, тихие, третий не крутит, буду разбирать,смотреть...
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
Цырен-Доржи Цыренжапов
23:10
Майн крафт?
На Украине зафиксировано заражение метапневмовирусом
Papant
23:10
6.31 дюйма - как то плохо согласуется с приставкой MINI
OPPO Find X8 Mini получит процессор Dimensity 9400 и 50-мп камеру из серии Sony IMX9
Цырен-Доржи Цыренжапов
23:09
После Киева за три дня так сразу
Лещенко объяснил использование Зеленским ненормативной лексики желанием говорить «языком людей»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем