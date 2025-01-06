Бюджетный кулер Intel RS1 Laminar, представленный в 2021 году, снимается с производства. Его заменит модель RM1.

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Компания Intel, как сообщает Tom's Hardware, официально объявила о прекращении производства бюджетного кулера RS1 Laminar, который ранее занимал нижнюю ступень в линейке стандартных систем охлаждения бренда. Этот кулер, представленный в 2021 году вместе с процессорами 12-го поколения Alder Lake, использовался исключительно для двух моделей процессоров — Pentium Gold G7400 и Celeron G6900.



RS1 Laminar отличался компактной конструкцией. Его высота составляла всего 47 мм, а вес — около 260 граммов. Кулер был выполнен из алюминия с пластиковым кожухом и оснащался пятилопастным вентилятором. Несмотря на простоту, он справлялся с охлаждением процессоров мощностью до 65 Вт, что соответствовало характеристикам Pentium G7400 и Celeron G6900, чей TDP составлял всего 46 Вт.



Основной причиной прекращения производства RS1 стало его узкое применение. Кулер использовался только для двух моделей процессоров, которые, к тому же, не пользуются высоким спросом на рынке. «В действительности трудно оправдать производство бюджетного кулера всего для двух процессоров, особенно для таких малопопулярных моделей, как двухъядерные Pentium и Celeron», — отметили в Intel.



RS1 не получит прямого наследника, его функции возьмет на себя кулер RM1. Это решение может быть частью стратегии Intel по оптимизации ассортимента стандартных кулеров, учитывая, что RM1 и так используется для большинства заблокированных процессоров Intel, включая модели от Core i3 до Core i7 в 12-м, 13-м и 14-м поколениях. Также RM1 используется для нового процессора Intel Processor 300, который является переименованным Pentium G7400, что уже сигнализировало о возможном скором уходе RS1 с рынка.



Упрощение ассортимента кулеров стало еще одной причиной отказа от RS1. Поскольку RM1 и RS1 практически идентичны по характеристикам, Intel решила сосредоточиться на более универсальном решении. Кроме того, RM1 уже используется для процессора Intel Processor 300, который является переименованной версией Pentium G7400. Это стало еще одним сигналом о скором уходе RS1 с рынка.