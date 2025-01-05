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Nivan
Intel добавила идентификаторы новых процессоров в ядро Linux
Intel готовит новые процессоры для разных сегментов рынка. В Linux обнаружены идентификаторы PCI для Panther Lake, Wildcat Lake, Nova Lake и Razer Lake,.

                                                            Источник изображения: Intel

По сообщению Tom's Hardware, в ядро операционной системы Linux были добавлены семь новых идентификаторов PCI, указывающие на то, что ведётся предварительная работа по обеспечению поддержки будущих процессоров Panther Lake, Wildcat Lake, Nova Lake и Razer Lake. Но так как эта информация является утечкой, то это не гарантирует, что все эти процессоры будут выпущены. Однако схожесть кодовых имён с предыдущими утечками даёт основания полагать, что они действительно могут увидеть свет.

Записанные идентификаторы позволят ядру Linux распознавать и корректно работать с новыми CPU. Каждая строка кода содержит сокращения, обозначающие модели процессоров, такие как LNL для Lunar Lake, PTL для Panther Lake и т.д. Суффиксы после дефиса указывают на сегмент рынка или особенности: P для высокопроизводительных мобильных устройств, H для самых производительных мобильных решений, S для настольных ПК, а M для тонких и легких мобильных устройств.

Panther Lake представлен в вариантах P и H с разными уровнями TDP, причем образцы уже тестируются у восьми клиентов. Ожидается, что PTL-H будет включать до 16 ядер и интегрированный графический процессор с 12 Xe3 ядрами. Nova Lake, как предполагается, станет следующим большим релизом для настольных компьютеров Intel, ожидаемым к выпуску в 2026-2027 годах. Wildcat Lake, без суффиксов, может заменить текущие Alder Lake-N и Twin Lake в сегменте мини-ПК и энергоэффективных систем.

Razer Lake, упомянутый в списке как последователь Lunar Lake, обозначен суффиксом M, что может указывать на его позиционирование как мобильное решение. Отсутствие RZL-S для десктопов намекает на возможное изменение стратегии Intel в отношении встроенной памяти. При этом, выпуск новых процессоров, за исключением Panther Lake и Wildcat Lake, планируется через несколько лет, с возможным анонсом Panther Lake на Computex в этом году, через год после анонса Lunar Lake. То есть, релиз этих процессоров, за исключением Panther Lake и Wildcat Lake, состоится ещё не скоро.

#intel #linux
Источник: tomshardware.com
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