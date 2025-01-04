RTX 5090 будет иметь энергопотребление 575 Вт, а RTX 5080 — 360 Вт.

Источник изображения: Nvidia, Tomshardware.com

Согласно последним утечкам, видеокарты Nvidia RTX 5090 и RTX 5080 будут потреблять значительно больше энергии по сравнению с предыдущим поколением. Как сообщает ресурс Tom's Hardware со ссылкой на источники, что RTX 5090 будет иметь энергопотребление 575 Вт, а RTX 5080 — 360 Вт. Это на 27% и 12,5% больше, чем у RTX 4090 и RTX 4080 соответственно. Пока неясно, относятся ли эти цифры к общему энергопотреблению графического процессора (TGP) или тепловому пакету (TDP), но они дают представление о том, чего ожидать от новых GPU Blackwell.



Ранее предполагалось, что RTX 5090 и RTX 5080 будут потреблять до 600 Вт и 400 Вт соответственно. Однако последние данные указывают на снижение этих показателей. Тем не менее, даже с учётом корректировок, энергопотребление новых видеокарт значительно выше, чем у моделей предыдущих поколений Ada и Ampere. Например, RTX 5090 потребляет на 64% больше энергии, чем RTX 3090.



Ожидается, что RTX 5090 будет оснащена флагманским чипом GB202-300-A1 с 21 760 CUDA-ядрами (170 SM-блоками) и 32 Гбайт памяти GDDR7 с 512-битной шиной. RTX 5080, в свою очередь, получит чип GB203-400-A1 с 10 752 CUDA-ядрами (84 SM-блоками), 16 Гбайт GDDR7 памяти на скорости 30 Гбит/с и 256-битной шиной. Эти характеристики обещают значительный прирост производительности, правда за счёт увеличенного энергопотребления.



Стоит отметить, что производство GPU Blackwell для дата-центров осуществляется по улучшенному 5-нм техпроцессу (4NP) от TSMC. Этот процесс является модификацией 4N, используемого в Ada Lovelace, а не полноценным переходом на новый техпроцесс. Это объясняет, почему Nvidia увеличивает энергопотребление, чтобы выжать максимум производительности. По данным утечек, 4NP обеспечивает на 30% большую плотность транзисторов по сравнению с 4N, что может положительно сказаться на эффективности.