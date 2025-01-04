Конфликт начался в 2015 году, когда IBM передала свои активы GlobalFoundries, однако разногласия по поводу технологий привели к судебным разбирательствам.

Источник изображения: GlobalFoundries, Tomshardware.com

Компании IBM и GlobalFoundries объявили о разрешении всех взаимных судебных исков, касающихся нарушений контрактов, коммерческой тайны и интеллектуальной собственности. Стороны заключили конфиденциальное соглашение, которое открывает новые возможности для будущего сотрудничества.



Судебные тяжбы между IBM и GlobalFoundries начались несколько лет назад и были связаны с продажей IBM своего полупроводникового бизнеса GlobalFoundries в 2015 году. В рамках сделки IBM обязалась выплатить $1,5 млрд, а GlobalFoundries – продолжать разработку передовых технологий для процессоров IBM. Однако в 2018 году, как напоминает издание Tom's Hardware, GlobalFoundries отказалась от дальнейшего развития 7-нм техпроцесса из-за отсутствия достаточного количества крупных клиентов, что, по мнению IBM, привело к невыполнению обязательств. IBM заявила, что осталась без высокопроизводительных процессоров, необходимых для мейнфреймов, и потребовала компенсацию.



В 2023 году GlobalFoundries подала встречный иск, обвинив IBM в передаче конфиденциальной интеллектуальной собственности третьим сторонам, включая Intel и Rapidus. По утверждению GlobalFoundries, эта интеллектуальная собственность была связана с технологиями нового поколения, разработанными совместно, и IBM не имела права делиться ею после продажи своего микроэлектронного подразделения. Компания посчитала, что IBM пыталась получить прибыль от лицензирования технологий, которыми больше не владела.



После нескольких лет конфликта, обе компании буквально на днях объявили о достижении соглашения. Условия соглашения остаются конфиденциальными, но и та и другая сторона выразили готовность двигаться вперед и изучать потенциальные возможности для сотрудничества.



«Мы рады достижению позитивного решения с IBM и с нетерпением ждем новых возможностей для развития нашего давнего партнерства для дальнейшего укрепления полупроводниковой отрасли», — заявил доктор Томас Коулфилд (Thomas Caulfield), президент и генеральный директор GlobalFoundries.



В свою очередь Арвинд Кришна (Arvind Krishna), председатель совета директоров и генеральный директор IBM, добавил, что «разрешение этих споров является важным шагом вперед для наших компаний и позволит сосредоточиться на будущих инновациях, которые принесут пользу и компаниям и клиентам».