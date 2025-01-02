Судя по утечке, новинка получит 16 Гбайт видеопамяти GDDR7 и будет работать в паре с процессором Intel нового поколения.

Источник изображения: iBuyPower, tomshardware.com

Менее чем за неделю до ожидаемого выступления Nvidia на CES, где компания планирует представить серию Blackwell для настольных ПК, в интернете появился преждевременный листинг на сайте iBuyPower. В центре внимания, как передаёт Tom's Hardware, оказалась видеокарта RTX 5080, которая должна стать частью нового готового игрового ПК.



Nvidia, желая подогреть интерес к новой серии, возобновила проект GeForce LAN после 13-летнего перерыва, организовав 50-часовой марафон перед презентацией RTX 50. Кроме того, компания запустила социальную кампанию «GeForce Hype Meter» также для подогрева интереса к своему продукту. Из утечек известно, что линейка первоначально будет включать модели RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 и, согласно спецификациям, представленным iBuyPower, новый ПК с кодовым названием y40bi9n5801 будет оснащён моделью RTX 5080 Super, хотя в описании ошибочно указано, что версия будет без «Super».

Источник изображения: iBuyPower, tomshardware.com

В конфигурации также значится процессор Intel Core Ultra 9 285 и бюджетная материнская плата B860 с поддержкой Wi-Fi. Система будет оснащена 2 ТБ NVMe накопителем и 32 ГБ DDR5-5200 оперативной памяти, что для гейминга выглядит довольно скромно. Для охлаждения используется жидкостный кулер AW4 240mm от iBuyPower, хотя необходимость в таком мощном охлаждении для процессора с TDP всего 65 Вт вызывает сомнения. Что касается производительности, то в листинге приведены некоторые бенчмарки, которые, однако, вызывают скепсис.По предварительным данным, RTX 5080 будет использовать чип GB203-300-A1 с 84 потоковыми мультипроцессорами (10,752 CUDA ядрами), оснащён 16 Гбайт GDDR7 памяти на 30 Гбит/с, 256-битной шиной и с потреблением энергии до 400 Вт. Хотя карта обещает быть мощной, она значительно уступает предполагаемой RTX 5090 по количеству ядер и объёму памяти. Все детали ожидаются от Nvidia через несколько дней на выставке CES.