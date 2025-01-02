Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Видеокарту RTX 5080 в составе готового ПК случайно указали в листинге на iBuyPower
Судя по утечке, новинка получит 16 Гбайт видеопамяти GDDR7 и будет работать в паре с процессором Intel нового поколения.

                                            Источник изображения: iBuyPower, tomshardware.com

Менее чем за неделю до ожидаемого выступления Nvidia на CES, где компания планирует представить серию Blackwell для настольных ПК, в интернете появился преждевременный листинг на сайте iBuyPower. В центре внимания, как передаёт Tom's Hardware, оказалась видеокарта RTX 5080, которая должна стать частью нового готового игрового ПК.

Nvidia, желая подогреть интерес к новой серии, возобновила проект GeForce LAN после 13-летнего перерыва, организовав 50-часовой марафон перед презентацией RTX 50. Кроме того, компания запустила социальную кампанию «GeForce Hype Meter» также для подогрева интереса к своему продукту. Из утечек известно, что линейка первоначально будет включать модели RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 и, согласно спецификациям, представленным iBuyPower, новый ПК с кодовым названием y40bi9n5801 будет оснащён моделью RTX 5080 Super, хотя в описании ошибочно указано, что версия будет без «Super». 

                                              Источник изображения: iBuyPower, tomshardware.com

В конфигурации также значится процессор Intel Core Ultra 9 285 и бюджетная материнская плата B860 с поддержкой Wi-Fi. Система будет оснащена 2 ТБ NVMe накопителем и 32 ГБ DDR5-5200 оперативной памяти, что для гейминга выглядит довольно скромно. Для охлаждения используется жидкостный кулер AW4 240mm от iBuyPower, хотя необходимость в таком мощном охлаждении для процессора с TDP всего 65 Вт вызывает сомнения. Что касается производительности, то в листинге приведены некоторые бенчмарки, которые, однако, вызывают скепсис.

По предварительным данным, RTX 5080 будет использовать чип GB203-300-A1 с 84 потоковыми мультипроцессорами (10,752 CUDA ядрами), оснащён 16 Гбайт GDDR7 памяти на 30 Гбит/с, 256-битной шиной и с потреблением энергии до 400 Вт. Хотя карта обещает быть мощной, она значительно уступает предполагаемой RTX 5090 по количеству ядер и объёму памяти. Все детали ожидаются от Nvidia через несколько дней на выставке CES.
#nvidia #rtx 5080
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыты стоимость и технические характеристики Galaxy A56
+
Reuters рассказали о последствиях для Европы после прекращения поставок газа из России
9
Раскрыты полные характеристики камеры Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Удар трёх "Искандеров" по колонне из шести машин HIMARS в Херсонской области попал на видео
16
Nvidia и Qualcomm могут перейти на 2-нм техпроцесс в Samsung из-за высокой стоимости продукции TSMC
2
Посол России в Афинах рассказал, почему Греция не может поставить Украине ЗРК С-300
1
Молдавская ГРЭС перешла с газа на уголь и перестала поставлять электроэнергию в Молдавию
8
ГРЭС в Приднестровье остановит поставки электроэнергии в Молдову
9
Xiaomi 16 может получить перископический телевик и процессор Snapdragon 8 Elite 2
+
В DSOGaming составили рейтинг самых неоптимизированных игр для ПК в 2024 году
1
Первый в мире самозарядный суперконденсатор использует солнечную энергию с КПД 63%
1
Производитель дронов Baykar купил разорившуюся итальянскую фирму Piaggio Aerospace
+
При атаке военного аэродрома Васильков в Киевской области были использованы Су-57
6
Названы объëмы продаж флагманских смартфонов пяти китайских производителей в 2024 году
+
Российские военные ударили по штабу украинской армии в Киевской области
+
MWM: Передача танков Abrams M1 подорвала репутацию американского танкопрома
+
Смартфон компании OPPO - Find X8, получил награду как универсальный флагман для развлечений
+
Компания Poco официально показала дизайн новых моделей смартфонов X7 и X7 Pro
+
Poco X7 Pro на Dimensity 8400-Ultra набрал в AnTuTu 1,7 млн баллов
1
GeForce RTX 5080 начнет появляться на полках магазинов с 21 января
6

Популярные статьи

Обзор игровой клавиатуры Alienware aw920k
23
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
40
"Ларго Винч: Гнев прошлого", "Конклав", "Ограбление по-аризонски": краткий обзор фильмов
+
Российская армия использует оснащенный в стиле «Безумный Макс» автомобиль для борьбы с дронами
20
Топ 7 самых известных Дедов Морозов из разных стран мира
+
Самые важные криптовалютные тенденции в 2025 году: стейблкоины, облигации, DeFi и многое другое
2

Сейчас обсуждают

Fess 11fess11
11:17
Многие современные игры ещё и плохо сделаны, в целом. Люди все равно покупают всякий мусор, зная , что мусор. А потом жалуются. Надо знать, для чего ты покупаешь. Возможно человека устраивают более ст...
Xbox Series S — как хорошее вино, с возрастом становится только лучше
Белый Орёл
10:51
Обосралась вся ваша тупая недонация
Российская армия использует оснащенный в стиле «Безумный Макс» автомобиль для борьбы с дронами
Юрий Филатов
10:50
Не понял... А проект Альтиус уже закрыли?
Прошла презентация нового разведывательного дрона «Сибирячок» в Москве
Юрий Филатов
10:46
А до уровня Супертукано их довести нельзя?
Уральский авиазавод отправил МО РФ первые самолеты УТС-800
Немрущий фраг
10:42
"Народные ПК" собирают из деталей с авито и али. И это что-то вроде рязани по максимуму + китайская память, кулера и ссд+ 3070M Франкенштейн+ БП от фестплеера ватт на 700+ корпус рандомно дырчатый спе...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр с 60+ FPS (Декабрь)
Бакай Умарбеков
10:37
Вот смартфон, который реально стоит своих денег, а не эти ваши покусанные яблоки.
Появилось изображение смартфона Vivo X200 Ultra на Snapdragon 8 Elite
Михаил Авраменко
10:36
Лично я им никакого выбора не даю, просто потому что не могу :-) Нынешняя Молдавия абсолютно не самостоятельна в принятии серьёзных политических решений и давно управляется извне, процесс "румынизации...
Молдавская ГРЭС перешла с газа на уголь и перестала поставлять электроэнергию в Молдавию
Алексей Кузнецов
10:35
Чтобы повысить точность Искандеров, нужно заместить спутники Глонасс-М на Глонасс-К и К2. Но своя электронная промышленность приказала долго жить, а западные компоненты под санкциями.
В DSOGaming составили рейтинг самых неоптимизированных игр для ПК в 2024 году
Юрий Филатов
10:35
Мясо для военного командира дешевле новой техники За технику отвечать надо. А на людей любые провалы списать можно. Тем более высокое командование у нас не спрашивает офицеров нижнего звена за потерт
NYT: Бойцы РФ на электроскутерах – самая трудная цель для ВСУ
Михаил Авраменко
10:31
Прибалтика - это не только территория, но и население. Градус русофобии там достаточно высокий, хотя хватает и адекватных людей. Как вы предлагаете вернуть эти лимитрофы в состав России?
В Молдавии призвали постсоветские страны к воссоединению
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем