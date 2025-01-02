CXMT вышла на рынок DDR5, но отставание от лидеров, таких как Samsung, очевидно: китайская память использует менее плотную компоновку чипов.

Источник изображения: CXMT

Китайский производитель памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) начал поставки чипов DDR5, но исследование одного из китайских специалистов по полупроводникам выявило, что размер кристалла их 16 Гб DDR5 на 40% превышает аналогичный продукт от Samsung. Это говорит о том, что технология производства у CXMT менее продвинутая, и, соответственно, увеличивает стоимость производства. Как сообщает Tom's Hardware, хотя информация носит неофициальный характер, она подтверждается демонтажом DRAM-модуля на видео, размещённом на платформе китайского видеохостинга Bilibili.



Кристалл DDR5 от CXMT имеет размер 8.25 на 8.25 мм на площади 68.06 мм². Для сравнения, современный кристалл Samsung той же ёмкости меньше — 6.46 на 7.57 мм, с площадью 48.90 мм². Это различие показывает, что CXMT отстаёт в миниатюризации технологических процессов.

Источник изображения: Tom's Hardware

Когда такие гиганты, как Micron, Samsung и SK hynix, начали массовое производство 16 Гб DDR5 в 2021 году, размеры их кристаллов колебались от 66.26 мм² до 72.21 мм². За прошедшее время все производители смогли уменьшить размеры кристаллов DDR5. В этом контексте, размер кристалла CXMT сопоставим с первыми поколениями DDR5, выпущенными ведущими компаниями.Учитывая размеры кристалла и предполагаемый окончательный выход рабочих кристаллов, затраты CXMT на производство DDR5 приблизительно соответствуют затратам, которые несли Micron, Samsung и SK hynix около пяти лет назад. Следовательно, текущие затраты CXMT значительно выше, чем у конкурентов, что ставит под вопрос возможность компании конкурировать по цене. Возможно, CXMT придётся предлагать значительные скидки, чтобы отвоевать долю рынка.Стоит сказать, что больший размер кристалла DDR5 от CXMT не только отражает отставание в технологии производства, но и поднимает вопросы о конкурентоспособности компании в плане производительности, энергоэффективности и стоимости. Тем не менее, партнеры CXMT уже производят модули DDR5-6000, что говорит о высоком потенциале производительности их чипов. Ведущие же мировые производители DRAM пока удерживают лидерство в этих ключевых аспектах.