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Nivan
В США разгорается спор вокруг перехода OpenAI на коммерческую основу
Encode, некоммерческая организация, поддерживает иск Илона Маска, направленный на блокировку перехода OpenAI на коммерческие рельсы, опасаясь, что это подорвет миссию OpenAI по разработке безопасного и этичного ИИ.

                                                                Источник изображения: hdhAI

Некоммерческая группа Encode, известная своей ролью в продвижении законопроекта о безопасности ИИ в Калифорнии, подала ходатайство в поддержку Илона Маска (Elon Musk) в его иске против OpenAI. По сообщению TechCrunch, Маск стремится остановить превращение OpenAI из некоммерческой организации в коммерческую.

В представленном в суде документе Encode утверждает, что переход OpenAI к коммерческой структуре «подорвёт» миссию компании по разработке технологий, безопасных и полезных для общества. В документе подчёркивается, что если мы действительно находимся на пороге эры искусственного общего интеллекта (AGI), то интересы общественности требуют, чтобы такие технологии контролировались общественной благотворительной организацией, а не компанией, ориентированной на прибыль.

В свою очередь основатель и президент Encode Снеха Реванур (Sneha Revanur) выразила обеспокоенность тем, что OpenAI «интернализует прибыль, но экстернализирует последствия для всего человечества», настаивая на необходимости судебного вмешательства в целях защиты общественных интересов в разработке ИИ.

Поддержку этой позиции выразили такие авторитеты в области ИИ, как Джеффри Хинтон (Geoffrey Hinton), лауреат Нобелевской премии 2024 года, и Стюарт Рассел (Stuart Russell) из Калифорнийского университета в Беркли. Хинтон отметил, что OpenAI была основана как некоммерческая организация с акцентом на безопасность и получила множество налоговых льгот, и изменение этого статуса подаст очень неблагоприятный сигнал для отрасли.

Напомним, OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая лаборатория исследований, но с течением времени и ростом затрат на эксперименты, структура компании изменилась, включив в себя внешние инвестиции. На данный момент компания планирует изменить свой статус и стать публичной благотворительной корпорацией (PBC) в Делавэре, что вызвало ярые протесты со стороны Маска и других.

В ответ на иск Маска, OpenAI назвала его претензии «беспочвенными», намекая на личные разногласия. Между тем, конкурент OpenAI, компания Meta, также выразила поддержку усилиям по блокировке этой трансформации, что лишний раз подчёркивает важность вопроса.

#илон маск #openai
Источник: techcrunch.com
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