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Nivan
Asus «случайно» показала новый мини-ПК ROG NUC 2025 с RTX 50 и Core Ultra 200
Не дождавшись официального анонса, Asus «засветила» свой новый мини-ПК ROG NUC 2025 на просторах социальных сетей. Устройство получит топовое железо: Intel Core Ultra 200 и Nvidia RTX 50.

                                                            Источник изображения: Asus

Компания Asus допустила утечку информации о своем новом игровом мини-ПК ROG NUC 2025, предназначенного для геймеров, оснащенного процессором Intel Core Ultra 200-й серии и графикой NVIDIA RTX 50-й серии. По сообщению Tom's Hardware, Изображения и характеристики устройства были случайно опубликованы в социальных сетях, а затем быстро удалены.

Предположительно, это будет флагманский Core Ultra 9 285H, преемник прошлогоднего Core Ultra 9 185H, использовавшегося в версии NUC 2024. Кроме того, мини-ПК получит графику Nvidia RTX 50-й серии, официальное анонсирование которой ожидается на выставке CES 2025 в январе.

Ожидается, что мини-ПК ROG NUC 2025 будет представлен на CES 2025 вместе с другими устройствами линейки. Известно, что в 2024 году Asus выпустила шесть версий NUC с ценами от $1199 до $1999, и, вероятнее всего, в 2025 году новая линейка повторит эту же ценовую стратегию. Утечка также намекает на использование графических карт мобильного уровня, таких как RTX 5060 или RTX 5070.

Судя по скриншотам,  устройство получило обновленный дизайн — более угловатый корпус с заметным вентилятором. Однако подлинность этих изображений остаётся под вопросом, так как оригинальные посты были удалены, а подтверждения со стороны Asus пока не поступало.

Если информация об устройстве подтвердится, ROG NUC 2025 станет мощным инструментом для геймеров, как и его предшественник. Стоимость новинки пока не раскрыта, но с учетом цен на NUC 2024 и возможного увеличения стоимости графики RTX 50-й серии, можно предположить, что она останется на высоком уровне. Официальный анонс устройства ожидается 7 января 2025 года на CES 2025.

#asus #rtx 50 #rog nuc #ultra 200
Источник: tomshardware.com
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