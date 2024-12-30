Asus подготавливает к запуску три новые графические карты: RTX 5080, RX 9070 и RX 9070 XT. Все они могут стать частью новой серии Astral, которая обещает высокую производительность.

Источник изображения: Asus

В преддверии одной из крупнейших технологических выставок CES, которая состоится в следующем месяце, в сети появились данные о новых графических процессорах от Asus, Nvidia и AMD. Согласно утечке, которую опубликовал известный инсайдер momomo_us на платформе X, Asus готовит к выпуску новую серию GPU под названием Astral, которая будет частью премиум-линейки ROG. Согласно информации Tom's Hardware, розничные продавцы, такие как Intcomex и El Changarro, уже начали готовить свои склады для новинок, случайно раскрыв информацию о модели Asus ROG Astral RTX 5080 ещё до её официального анонса.



Asus традиционно делит свои GPU на три категории: Prime для экономного решения, TUF для тех, кто ищет баланс цены и качества, и ROG для любителей высокопроизводительных решений. В каждой из этих категорий появятся новые модели — RTX 5080 от Nvidia, а также RX 9070 XT и RX 9070 от AMD. Интересно отметить, что RX 9070 XT фактически является переименованной версией RX 8800 XT, что указывает на ребрендинг серии RX 9000 в рамках семейства RDNA 4 от AMD.



Новые видеокарты, предположительно, будут оснащены 16 ГБ памяти. Эту память получат Nvidia TX 5080 и конкуренты AMD RX 9070 XT и RX 9070, хотя последние предположительно будут использовать более медленную технологию GDDR6. Серия Astral от Asus может предложить новый дизайн, возможно в белых или серебристых тонах, что отражает её «звёздное» название, однако это требует официального подтверждения.



Также указывается, что модели RX 9070 XT и RX 9070 будут использовать 256-битный интерфейс, что является хорошим знаком для пользователей, ожидающих, что AMD не будет экономить на полосе памяти. RX 9070 без XT, как ожидается, будет использовать урезанный Navi 48 чип с меньшим количеством вычислительных блоков и пониженным общим энергопотреблением. В то же время, его потенциальный конкурент от Nvidia, RTX 5070 Ti, также сохранит 16 ГБ памяти, тогда как для RTX 5070 это значение снижается до 12 ГБ.



Семейство GPU Blackwell от Nvidia, включающее модели RTX 5090, RTX 5080, и RTX 5070, планируется к релизу уже в следующем месяце. Пока не ясно, какие модели предложит AMD в стартовой линейке, но RX 9070 XT и RX 9070 уже рассматриваются как прямые конкуренты предложениям Nvidia в сегменте RTX 5070. Эта утечка произошла, видимо, не случайно — для подогрева интереса к предстоящим новинкам в новый технологический сезон.