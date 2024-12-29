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Nivan
Миллиардные убытки вынуждают OpenAI стать коммерческой компанией
OpenAI переходит на коммерческие рельсы ради выживания в мире технологии искусственного интеллекта. Переход направлен на привлечение инвестиций и снижение финансовых потерь.

                                                           Источник изображения: OpenAI

OpenAI, изначально созданная как некоммерческая организация в 2015 году, объявила о своем переходе к модели коммерческой компании. Цель этой трансформации, по сообщению Tom's Hardware, является привлечение дополнительных средств, в то время как компания продолжает нести убытки. При этом OpenAI намерена сохранить свою основную миссию, которая заключается в том, чтобы «искусственный интеллект общего назначения (AGI) приносил пользу всему человечеству».

Этот шаг знаменует собой значительное изменение от первоначального замысла по созданию некоммерческой структуры, которая со временем превратилась в компанию с ограниченной прибылью. Рост расходов на поддержание работы искусственного интеллекта, включая серверы стоимостью в $3 млн и выше, оснащённые чипами Nvidia Blackwell, вынудил OpenAI рассмотреть более коммерчески выгодные стратегии и, несмотря на споры, этот переход считается неизбежным для поддержания конкурентоспособности.

Напомним, на данный момент OpenAI функционирует как компания с ограниченной прибылью, разделенная на коммерческую и некоммерческую части. Некоммерческая часть контролирует деятельность компании, в то время как коммерческая имеет право выпускать акции для привлечения капитала, оставаясь под управлением некоммерческой. Переход к полностью коммерческой структуре обусловлен желанием привлечь больше инвестиций, поскольку текущие ограничения на прибыль (по сообщениям, в 100 раз превышающие первоначальные вложения) видятся инвесторам как препятствие.

Финансовые прогнозы указывают на то, что OpenAI может потерять около 5 миллиардов долларов в текущем году при доходе в 3,7 миллиарда долларов. Эти цифры, вероятно, также подтолкнули компанию к смене статуса, чтобы обеспечить финансирование, необходимое для поддержания лидирующих позиций в индустрии.

Планируется, что существующая коммерческая дочерняя компания OpenAI будет преобразована в Корпорацию общественного блага Делавэра (PBC), что позволит соединить коммерческие интересы с общественным благом. Такие компании, как Anthropic и xAI, уже используют подобную структуру. Некоммерческая часть OpenAI продолжит заниматься благотворительностью в сферах здравоохранения, образования и науки, оставаясь одним из наиболее хорошо финансируемых некоммерческих организаций благодаря значительной доле в новой PBC.

#искусственный интеллект #openai
Источник: tomshardware.com
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