29 фаз питания, 600 Вт TDP и 32 ГБ видеопамяти — Nvidia RTX 5090 обещает стать настоящим королём производительности. Однако пока неизвестно, справится ли с этим система охлаждения?

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Как сообщает Tom's Hardware, потребление энергии нового флагманской видеокарты от Nvidia, RTX 5090 может достигать небывалых 600 Вт. Согласно информации, опубликованной на китайском сайте Benchlife.info, карта будет оснащена в общей сложности 29 модулями управления питанием (VRM), что является значительным увеличением по сравнению с предшественником, RTX 4090, который использовал 23 VRM.

Фотография, предположительно изображает модель GB202, которая может быть прототипом RTX 5090. Видеокарта, предположительно, будет иметь 32 ГБ видеопамяти, а также множество элементов питания, что подтверждает версию о высокой потребности в энергии. Tom's Hardware также уточняет, что конфигурация мощности разделена на три группы — 16+6+7, что, строго говоря, является новым в дизайне от Nvidia.



Разделение VRM на три группы может указывать на изменение в подходе к распределению энергии по сравнению с предыдущими моделями, такими как RTX 4090 и 3090 (Ti), где большинство VRM было выделено для GPU, а оставшиеся для памяти. Слухи о том, что RTX 5090 будет использовать 600 Вт общей графической мощности, кажутся правдоподобными, учитывая, что семь оставшихся VRM выделены для памяти, что в два раза больше, чем у RTX 4090.



Отмечается, что такое увеличение мощности потребует и более эффективной системы охлаждения. Если RTX 5090 действительно будет использовать 29 VRM, Nvidia возможно придётся разработать новый или значительно улучшить существующий кулер, используемый для RTX 4090. Учитывая дополнительные 150 Вт для охлаждения, инженерам Nvidia может потребоваться либо принять более высокие температуры GPU, либо повышенный уровень шума, либо внести существенные изменения в систему охлаждения.



Также по предварительным данным стало известно, что RTX 5090 поддерживает PCIe 5.0 и будет использовать печатную плату с 14 слоями для лучшего управления высокими энергетическими нагрузками.