Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Новая видеокарта RTX 5090 от Nvidia может требовать слишком большого энергопотребления
29 фаз питания, 600 Вт TDP и 32 ГБ видеопамяти — Nvidia RTX 5090 обещает стать настоящим королём производительности. Однако пока неизвестно, справится ли с этим система охлаждения?

                                                               Источник изображения: baidu

Как сообщает Tom's Hardware, потребление энергии нового флагманской видеокарты от Nvidia, RTX 5090 может достигать небывалых 600 Вт. Согласно информации, опубликованной на китайском сайте Benchlife.info, карта будет оснащена в общей сложности 29 модулями управления питанием (VRM), что является значительным увеличением по сравнению с предшественником, RTX 4090, который использовал 23 VRM.
Фотография, предположительно изображает модель GB202, которая может быть прототипом RTX 5090. Видеокарта, предположительно, будет иметь 32 ГБ видеопамяти, а также множество элементов питания, что подтверждает версию о высокой потребности в энергии. Tom's Hardware также уточняет, что конфигурация мощности разделена на три группы — 16+6+7, что, строго говоря, является новым в дизайне от Nvidia.

Разделение VRM на три группы может указывать на изменение в подходе к распределению энергии по сравнению с предыдущими моделями, такими как RTX 4090 и 3090 (Ti), где большинство VRM было выделено для GPU, а оставшиеся для памяти. Слухи о том, что RTX 5090 будет использовать 600 Вт общей графической мощности, кажутся правдоподобными, учитывая, что семь оставшихся VRM выделены для памяти, что в два раза больше, чем у RTX 4090.

Отмечается, что такое увеличение мощности потребует и более эффективной системы охлаждения. Если RTX 5090 действительно будет использовать 29 VRM, Nvidia возможно придётся разработать новый или значительно улучшить существующий кулер, используемый для RTX 4090. Учитывая дополнительные 150 Вт для охлаждения, инженерам Nvidia может потребоваться либо принять более высокие температуры GPU, либо повышенный уровень шума, либо внести существенные изменения в систему охлаждения.

Также по предварительным данным стало известно, что RTX 5090 поддерживает PCIe 5.0 и будет использовать печатную плату с 14 слоями для лучшего управления высокими энергетическими нагрузками.

#nvidia #rtx 5090
Источник: tomshardware.com
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft предупреждает пользователей, чтобы они избегали установки Windows 11 с флешки
4
NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков будет конкурировать с графическим процессором GeForce RTX 4070
7
Основатель Li Auto заявил, что опыт ночного вождения в Китае заставил бы Илона Маска полюбить лидары
+
Бета-программа One UI 7 может быть ограничена только моделями Galaxy S24
+
Samsung S24 Ultra и Z Fold6 будут поддерживать спутниковую передачу сообщений
+
Чипсет среднего класса Dimensity 8400 в составе Redmi Turbo 4 почти догнал Snapdragon 8 Gen 3
2
NVIDIA разыгрывает коллекционные карты GTX 1080 Ti и RTX 4080 Super DOOM Series
1
В приложении камеры на мобильных телефонах Honor к Новому году появился специальный водяной знак
+
Пользователь Shank Mods нашел и переправил из Японии в США самый большой в мире ламповый телевизор
5
Financial Times: При производстве ракет «Орешник» используется западное оборудование
11
Видеокарты NVIDIA и AMD уже через месяц могут подорожать на 40% из-за тарифов Трампа
4
Финский патрульный корабль заблокировал танкер с российской нефтью
4
Assetto Corsa EVO получит карту с открытым миром летом 2025 года
+
Apple отложит использование 2-нм технологии TSMC для iPhone из-за низкого объема производства
+
Snapdragon 8 Elite 2 получит улучшенный графический процессор с возросшей производительностью
+
Intel удаляет две функции из драйверов видеокарт
+
ВС ВСУ потеряли еще один F-16 на боевом вылете
3
Grand Theft Auto 3: Утечка дизайнерской документации свидетельствует об амбициозных планах
1
Информатор раскрыл стоимость одной из моделей GeForce RTX 5080 от ASUS
1
ADATA анонсирует самый маленький в мире мобильный твердотельный накопитель USB4
+

Популярные статьи

Мое несерьезное мнение по поводу эволюции компьютерных комплектующих и периферии в 2025 году
17
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
144
Эффективно используем технологии FSR и DLSS на мощных видеокартах - гайд для самых маленьких
30
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
75
Китайский истребитель шестого поколения с тремя двигателями может стать самым незаметным в мире
39
Подборка самых выгодных и интересных скидок зимней распродажи Steam 2024
10
MSI Claw 8 AI+: мощная портативная консоль с процессором Intel Lunar Lake
1
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
2
Обзор книги “Электросити. Дюссельдорфская школа электронной музыки. 1970-1986”
21
О российской игровой консоли, ее перспективах, развитии и финансовой окупаемости
4

Сейчас обсуждают

Маэстро
02:29
По моему это какой-то псих писал из дурки. Я честно начал читать и чуть с ума не сошёл. Что бы не сойти с ума пришлось прервать чтение примерно на середине, иначе мне пришлось бы скорую вызывать. По ...
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Cowboy Huggies
02:29
До сих пор выясняете 3050 норм или нет? ахахаха
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Dimon1996
02:21
Это современная технология написания любых новостных статей вообще, в принципе. Один раз новость в заголовке, второй раз с добавлением других слов в подзаголовке, третий раз тоже самое, но в цитате, к...
NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков будет конкурировать с графическим процессором GeForce RTX 4070
Тратата
02:12
И трусливо так, заискивающе улыбнулся (с)
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
Тратата
02:10
Ты очень забавный фантазёр, который решил, что у него в расии есть права.
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
ark-bak
02:09
Астрал намекает на космическую цену.
У испанских ритейлеров засветились новые модели видеокарт ASUS RTX 5000 и RX 9000
Андрей
02:09
Где ТЫ там букву Z увидел???? Допился не только до чёртиков, но ещё и до буковок?))))
Зеленский заявил, что ВСУ пленили бойца КНДР на Курщине
Тратата
02:06
Тебя, плесень,презирает весь цивилизованный мир,а ты дальше бубнишь просто ЛГБТ? У тебя всё в порядке с головой?
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
Cerberus Первый
02:04
Терпи
Видеокарты NVIDIA и AMD уже через месяц могут подорожать на 40% из-за тарифов Трампа
linux4ever
02:00
Этот тест в процессор упирается на таких настройках 🤣
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем