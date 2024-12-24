На смену шумным вентиляторам может придти Ventiva ICE9 - безвентиляторная система охлаждения, использующая для рассеивания тепла ионы.

Источник изображения: Ventiva

Компания Ventiva представила инновационную систему терморегулирования ICE9, которая работает совершенно бесшумно. На выставке CES в ближайшие дни она дебютирует с устройствами, оснащенными процессорами мощностью до 25 Вт, но ожидается, что к 2027 году она сможет охлаждать ноутбуки партнеров с TDP до 40 Вт.



Как информирует Tom's Hardware, ICE9 использует собственную технологию Ionic Cooling Engine (ICE), которая позволяет охлаждать электронные устройства без использования движущихся компонентов. Утверждается, что это устройство гораздо эффективнее твердотельного активного охлаждения Frore AirJet, выпущенного пару лет назад, хотя оно все еще немного менее эффективно, чем обычный вентилятор. ICE9 имеет ультракомпактный размер (высота всего 12 мм), что делает её подходящим решением для тонких и лёгких ноутбуков.



«Наша технология ICE трансформирует рынок электроники, предлагая новое поколение бесшумных и интеллектуальных решений для терморегулирования. Последние результаты демонстрируют масштабируемость ICE9», — заявил генеральный директор Ventiva Карл Шлахте (Carl Schlachte). Изначально разработанная для устройств с TDP около 15 Вт, ICE9 теперь позволяет производителям ноутбуков создавать более мощные и бесшумные системы.



В настоящее время Ventiva предлагает свой продукт для устройств с TDP до 25 Вт, что позволяет использовать новые энергоэффективные процессоры от AMD, Intel и Qualcomm. Компания также работает над возможностью охлаждения процессоров с TDP до 40 Вт, включая новейшие ИИ-процессоры. Кроме того, Ventiva разрабатывает гибридные системы, сочетающие ICE9 и традиционные вентиляторы в целях достижения сверхтихой работы.



Хотя ICE9 в первую очередь предназначена для ноутбуков, она также может применяться на смартфонах и планшетах. Однако для максимальной эффективности охлаждения требуется специальная конструкция корпуса, обеспечивающая эффективный отвод тепла от всех компонентов. Если производители ноутбуков смогут решить эту проблему, можно ожидать значительного прогресса в области бесшумных вычислительных устройств.