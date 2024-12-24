США подозревают, что Китай использует государственные субсидии для захвата рынка устаревших, но играющих важную роль полупроводников. Вашингтон опасается зависимости от китайских технологий и возможных перебоев в поставках.

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Администрация Байдена объявила о начале официального расследования в области устаревших полупроводников, произведенных в Китае, ссылаясь на потенциальные угрозы для национальной безопасности и критической инфраструктуры. Причиной беспокойства, как пишет Tom's Hardware, является поддерживаемое государством производство в Китае, которое позволяет местным производителям захватывать рынок через низкие цены, вызывая опасения по поводу безопасности и зависимости цепочек поставок.



Устаревшие полупроводники, используемые в автомобильной промышленности, телекоммуникациях и обороне, производятся на основе старых технологий. В то время как основное внимание уделяется передовым чипам для искусственного интеллекта, эти старые чипы являются основой для множества повседневных и промышленных приложений. Расследование подчеркивает растущую обеспокоенность доминированием Китая в этом секторе, подпитываемую значительными государственными субсидиями.



Отчеты указывают, что Китай агрессивно вкладывается в производство устаревших чипов, используя государственное финансирование для расширения производственных возможностей через компании, подобные SMIC. Это вызывает опасения в США и Европе относительно чрезмерной зависимости от китайских технологий, поскольку субсидии подрывают глобальную конкуренцию на рынке.



Устаревшие полупроводники, как оказалось, важны, поскольку их производство в США и Европе сократилось, так как многие производители переключились на современные чипы для ИИ. Это привело к тому, что западные страны зависят от китайских поставщиков для старых чипов, необходимых в автомобилях, медицинских устройствах и военной технике.



Расследование, инициированное Министерством торговли США, может привести к введению новых ограничений, включая тарифы, ужесточение контроля за экспортом или полный запрет на импорт определённых товаров. Однако переход на альтернативных поставщиков может оказаться дорогим и длительным процессом, учитывая глобальную интеграцию рынка устаревших чипов.