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Nivan
США начали расследование доминирования Китая на рынке устаревших полупроводников
США подозревают, что Китай использует государственные субсидии для захвата рынка устаревших, но играющих важную роль полупроводников. Вашингтон опасается зависимости от китайских технологий и возможных перебоев в поставках.

                                            Источник изображения: Aboodi Vesakaran / Unsplash

Администрация Байдена объявила о начале официального расследования в области устаревших полупроводников, произведенных в Китае, ссылаясь на потенциальные угрозы для национальной безопасности и критической инфраструктуры. Причиной беспокойства, как пишет Tom's Hardware, является поддерживаемое государством производство в Китае, которое позволяет местным производителям захватывать рынок через низкие цены, вызывая опасения по поводу безопасности и зависимости цепочек поставок.

Устаревшие полупроводники, используемые в автомобильной промышленности, телекоммуникациях и обороне, производятся на основе старых технологий. В то время как основное внимание уделяется передовым чипам для искусственного интеллекта, эти старые чипы являются основой для множества повседневных и промышленных приложений. Расследование подчеркивает растущую обеспокоенность доминированием Китая в этом секторе, подпитываемую значительными государственными субсидиями.

Отчеты указывают, что Китай агрессивно вкладывается в производство устаревших чипов, используя государственное финансирование для расширения производственных возможностей через компании, подобные SMIC. Это вызывает опасения в США и Европе относительно чрезмерной зависимости от китайских технологий, поскольку субсидии подрывают глобальную конкуренцию на рынке.

Устаревшие полупроводники, как оказалось, важны, поскольку их производство в США и Европе сократилось, так как многие производители переключились на современные чипы для ИИ. Это привело к тому, что западные страны зависят от китайских поставщиков для старых чипов, необходимых в автомобилях, медицинских устройствах и военной технике.

Расследование, инициированное Министерством торговли США, может привести к введению новых ограничений, включая тарифы, ужесточение контроля за экспортом или полный запрет на импорт определённых товаров. Однако переход на альтернативных поставщиков может оказаться дорогим и длительным процессом, учитывая глобальную интеграцию рынка устаревших чипов.

#полупроводники #китайские производители #санкции сша
Источник: tomshardware.com
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