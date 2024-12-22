Компания готовится к переходу на USB-C, убирая с европейского рынка модели iPhone 14 и SE, оснащённые разъёмом Lightning.

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Компания Apple начала сворачивать продажи моделей iPhone 14 и iPhone SE, оснащенных разъемом Lightning, на территории Европейского Союза. Это связано с вступлением в силу новой директивы ЕС, которая требует чтобы все новые смартфоны имели порт USB-C для зарядки. Таким образом, Apple готовится к полному переходу на новый стандарт в регионе.

Первые сообщения о планах Apple прекратить продажи iPhone SE, iPhone 14 и iPhone 14 Plus в ЕС появились на прошлой неделе от издания iGeneration. Позже, MacRumors сообщил, что эти устройства уже исчезли из онлайн-магазина Apple в Швейцарии. Издание 9to5Mac также подтвердило эту информацию. «В настоящее время устройства сняты с продажи только в Швейцарии», - отмечают источники.

Ожидается, что после Швейцарии и другие страны Европейского Союза последуют этому примеру, и предположительно к 28 декабря Apple полностью прекратит продажи этих устройств на всех затронутых рынках. Это позволит компании соблюсти новые законодательные требования и подготовиться к дальнейшей продаже только тех моделей, которые соответствуют стандартам.

В результате этих изменений ассортимент iPhone в Европейском Союзе будет состоять только из моделей iPhone 15, iPhone 15 Plus и всей линейки iPhone 16, которые уже соответствуют новым требованиям и оснащены USB-C. Эти меры приняты в соответствии с законодательством ЕС, направленным на унификацию зарядных устройств.

Помимо этого, Apple планирует представить новую версию iPhone SE весной следующего года. Ожидается, что кроме порта USB-C, этот смартфон получит «радикальный редизайн с новым корпусом, безрамочным экраном, Face ID и улучшенной камерой», как сообщают источники.