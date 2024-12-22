iPhone 17 Pro получит титановую рамку, алюминиевый корпус, мощнейший процессор A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и многое другое.

Источник изображения: Apple

В следующем году Apple готовится выпустить обновленный iPhone SE 4 весной и сверхтонкий iPhone 17 Air осенью. Однако поклонников флагманских моделей Pro интересует вопрос, какие улучшения их ждут. Вот семь новых функций, о которых рассказали в 9to5Mac, и которые появятся в iPhone 17 Pro и Pro Max в 2025 году.



Камера для селфи 24 МП

Каждый год камеры iPhone становятся лучше, и хотя обычно внимание уделяется задним камерам, в этом году фронтальная камера получит обновление до 24 МП. Это значительное улучшение должно сократить разрыв в качестве между селфи и основной камерой.



Чип A19 Pro

Apple традиционно оснащает новые iPhone новым поколением чипов серии A. В 2025 году это будет чип A19 Pro, который будет установлен только в моделях 17 Pro и Pro Max, тогда как iPhone 17 и новый 17 Air получит стандартный A19.

Источник изображения: Apple

12 ГБ оперативной памяти

С ростом значимости искусственного интеллекта в устройствах Apple, увеличение объема оперативной памяти становится критичным. iPhone 17 Pro и Pro Max будут оснащены 12 ГБ RAM, что можно назвать рекордом для iPhone.



Собственный Wi-Fi и Bluetooth чип от Apple

Apple продолжает работать над своими собственными модемами, и в 2025 году iPhone 17 Pro и Pro Max получат новый комбинированный Wi-Fi и Bluetooth чип от Apple. Однако, только iPhone 17 Air будет использовать встроенный 5G модем от Apple.



Увеличенный прямоугольный блок камер

Флагманские модели продолжат акцент на камерах, и iPhone 17 Pro и Pro Max получат увеличенный прямоугольный блок камер. Это изменение, вероятно, позволит внедрить и новые функции камеры.

Источник изображения: Apple

Корпус с алюминиевым каркасом

Интересное изменение произойдёт и в дизайне. Несмотря на то, что Apple только в 2023 году ввела титановый корпус для Pro моделей, теперь рамка iPhone 17 Pro и Pro Max будет не титановая, а алюминиевая.



Уменьшенная Dynamic Island в Pro Max

Одно из эксклюзивных изменений для iPhone 17 Pro Max окажется в значительно уменьшенном Dynamic Island. Хотя детали пока не раскрываются, возможно, это связано с интеграцией Face ID в экран.