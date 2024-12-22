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Китайские производители выпустили память DDR5
Китайская компания CXMT нарушила гегемонию Samsung, Micron и SK Hynix, выпустив собственную DDR5 память. Пока неизвестно, как отреагируют на появление конкурента мировые гиганты.

                                                            Источник изображения: CXMT

Как сообщает Tom's Hardware, китайские производители модулей памяти начали продажу DDR5 DRAM модулей, основанных на чипах компании ChangXin Memory Technologies (CXMT). Это первые в Китае модули DDR5, предположительно предназначенные для потребительских ПК. CXMT, хотя и не объявляла публично о запуске DDR5, фактически начала массовое производство этих чипов. Если компания решит снизить цены для увеличения своей доли рынка, это может оказать значительное влияние на весь рынок.

Производство DDR5 памяти CXMT осуществляется с использованием технологии G3 с технологическим процессом 17,5-нм, что подтверждает информация от ZDNet Korea. Эксперты оценивают выход годных чипов на уровне около 80%, хотя конкретные детали анализа не раскрываются. Сведения о разработке DDR5 SDRAM от CXMT появились еще в 2022 году, и тогда предполагалось, что производство будет вестись по 17-нм технологии.

Отмечается, что также компании KingBank и Gloway уже предложили рынку 32GB DDR5 модули, маркированные как «отечественные», что косвенно указывает на использование чипов CXMT, ведущего производителя DRAM в Китае.

Одновременно в предыдущем месяце CXMT и Fujian Jinhua удивили рынок, продавая DDR4 память со скидкой 50%, что сделало их продукцию дешевле даже вторично используемых чипов DDR4 и спровоцировало крупных производителей памяти сократить выпуск DDR4. Сейчас, с началом массового производства DDR5, встаёт вопрос, будет ли CXMT стремиться к захвату рынка за счёт демпинга или же сосредоточится на премиальном ценообразовании.

На текущий момент сложно предсказать, сможет ли CXMT наводнить рынок DDR5 чипами. Хотя производственные мощности компании выглядят внушительно, неясно, какая часть этой мощности может быть направлена на мировой рынок, учитывая, что основной целью китайских производителей чипов является удовлетворение внутреннего спроса, особенно со стороны государственных структур. Более того, ограничения, наложенные США и Нидерландами, серьёзно ограничивают возможности CXMT по увеличению производства и рынка.

По мнению экспертов, производство DDR5 памяти китайским производителем DRAM может значительно изменить рыночную ситуацию. Если CXMT отберёт долю рынка у таких гигантов, как Micron, Samsung и SK hynix в Китае, эти компании будут вынуждены перенаправить свою продукцию DDR5 на другие рынки, что усилит конкуренцию и потенциально снизит цены. Это может стать хорошей новостью для конечных пользователей, но не лучшей для производителей DRAM, которым до сих пор удавалось избежать ценовых войн.

#ddr5 #cxmt
Источник: tomshardware.com
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