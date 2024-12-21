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Nivan
Micron: пользователи не проявляют интереса к ПК на базе искусственного интеллекта
Прогнозы о стремительном росте рынка AI в связке с PC не оправдались. Аналитики указывают на слабые продажи и снижение спроса как на компьютеры, так и на смартфоны с искусственным интеллектом.

                                                         Источник изображения: hdhai.com

Недавние финансовые показатели компании Micron, занимающейся производством чипов памяти, вызвали обеспокоенность на рынке. Аналитики компании считают, что это может быть признаком того, что так называемый «суперцикл ИИ ПК» и смартфонов, на который так надеялись, может не состояться. Основной причиной разочарования Micron стал более слабый, чем ожидалось, спрос на чипы памяти для ПК и смартфонов. При этом многочисленные отчёты других компаний указывают на то, что никакой революции  сегменте ИИ ПК, по крайней мере на данный момент, не происходит.

В своем последнем финансовом отчёте Micron сообщила о выручке в третьем квартале в размере $8,709 млрд, что несколько ниже ожидавшихся рынком $8,721 млрд. Ещё большее беспокойство вызывает прогноз компании на второй квартал 2025 года, который составляет $7,9 млрд, в то время как Уолл-стрит ожидала $8,98 млрд. После публикации этих данных акции компании упали более чем на 16%. Аналитик в области полупроводников Даниэль Ньюман (Daniel Newman) назвал этот промах и прогноз «большим провалом», но отметил в своем посте в X, что, однако, это не «начало конца для ИИ-тренда».

«Основной бизнес [Micron] сокращается, поскольку поставки ПК и смартфонов отстают, а также у Micron есть запасы у клиентов, которые распродаются медленно, что приводит к ещё более низким объёмам заказов в этом и следующем квартале», — заявил Ньюман. Он добавил, что «плохая новость заключается в том, что суперцикл ИИ ПК и ИИ-смартфонов в большей или меньшей степени провалился». В 2023 и 2024 годах были большие надежды на то, что индустрия ПК получит мощный импульс благодаря спросу на компьютеры с новыми функциями на базе искусственного интеллекта. Однако, похоже, что эти ожидания не оправдались.

Аналитики считают, что спрос на AI PC обусловлен не столько функциями искусственного интеллекта, сколько общим желанием обновить устройства. Новые чипы с аппаратным обеспечением для ИИ также имеют более быстрые ядра процессора и графического процессора (GPU). Отчеты таких аналитических компаний, как Trendforce и IDC Research подтверждают, что потребители не проявляют большого интереса к таким компьютерам. Вместо этого, по их мнению, продажи новых ПК будут обусловлены в основном переходом пользователей со старых устройств Windows 10 на Windows 11.

Интересно, что проблемы компании Qualcomm с её новыми чипами Snapdragon X для ноутбуков Copilot+ также указывают на то, что спрос на ИИ ПК, вероятно, будет невысоким. В третьем квартале этого года Qualcomm заняла всего 0,8% рынка ПК, продав лишь 720 000 устройств. Временный со-генеральный директор Intel Мишель Джонстон Холтхаус (Michell Johnston Holthaus) заявил, что уровень возвратов ноутбуков Snapdragon X был относительно высоким, хотя Qualcomm это и отрицаети и, похоже, надеется на снижение стоимости своих будущих ноутбуков Snapdragon X до $700, не снижая производительности NPU, который является важным источником возможностей ИИ на чипах Qualcomm.

Несмотря на отсутствие спроса на ИИ ПК, аналитики отмечают, что это не означает крах всей индустрии ИИ. «Хорошая новость заключается в том, что HBM [высокопроизводительная память] хорошо продается и быстро растёт, а это означает, что спрос на чипы для ИИ остается высоким», — утверждает Ньюман. Рынок высокопроизводительной памяти, по прогнозам, вырастет с $16 млрд в этом году до $100 млрд к 2030 году. К тому же, популярные сервисы, такие как ChatGPT, работают в облаке и не требуют нового AI PC.

В целом эксперты считают, что отсутствие взрывного спроса на ИИ на конечных устройствах является важным сигналом, но не говорит о неминуемом крахе всей индустрии ИИ. Поскольку AI PC постепенно становится стандартным ПК, а наличие аппаратного обеспечения ИИ в конечном итоге перестанет быть важным преимуществом, как это произошло с многоядерными процессорами, интегрированной графикой и твердотельными накопителями. Потребители, вероятно, не будут платить дополнительно за ИИ на ПК, но и не будут покупать ПК без ИИ, поскольку это означает, что он использует старый чип.

#аналитика #искусственный интеллект #исследование
Источник: tomshardware.com
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