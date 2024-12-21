Источник изображения: IntelОдин из акционеров Intel подал иск против бывшего генерального директора Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger) и временного со-генерального директора и финансового директора Дэвида Зинснера (David Zinsner). Иск от LR Trust был зарегистрирован после того, как выяснилось, что руководство компании могло ввести акционеров в заблуждение относительно успехов и стратегий Intel Foundry. Истцы требуют, чтобы Гелсингер вернул свою зарплату в размере 207 миллионов долларов, полученную за 2021-2023 годы, обратно в компанию, сообщает Tom's Hardware.
В иске утверждается, что руководство Intel, включая Гелсингера и Зинснера, не раскрыло реальное положение дел в подразделении Intel Foundry, которое столкнулось с финансовыми потерями и не смогло заинтересовать крупных разработчиков, не имеющих собственных производственных мощностей. Отмечается, что Intel не упомянул о критических рисках в своем заявлении для акционеров в 2024 году, что привело к аналогичному судебному преследованию ранее в этом году.
По данным LR Trust, Intel предоставил ложные и вводящие в заблуждение данные о финансовом состоянии и перспективах роста Intel Foundry Services (IFS). В документе говорится, что в 2023 году производственное подразделение потеряло $7 миллиардов, а убытки продолжили расти в 2024 году на фоне увеличения инвестиций в новые производственные мощности.
Если иск будет удовлетворен, возмещение ущерба будет выплачено самой компании Intel, что потенциально улучшит её финансовое положение. А LR Trust, как долгосрочный акционер, косвенно выиграет от положительного решения суда, хотя прямой выгоды для акционеров не предусмотрено.
В иске также упоминается щедрое вознаграждение, полученное Гелсингером и Зинснером, которое включало зарплаты, акции и бонусы, несмотря на обвинения в неэффективном управлении и финансовом искажении информации. Истцы требуют не только возмещения убытков, но и наказания в виде штрафных санкций и компенсации судебных издержек.
Судебное дело подчёркивает, что ложные заявления Intel касались не только текущего финансового состояния IFS, но и перспектив его роста, внутреннего контроля и реальной доходности. Эти заявления, по мнению истцов, были существенно искажены, что ввело в заблуждение инвесторов и акционеров компании.