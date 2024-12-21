Intel Arc Battlemage B580 хорошо показал себя в Windows, но независимые тесты выявили проблемы с производительностью в Linux, особенно с API Vulkan.

Источник изображения: tomshardware.com

Недавно выпущенный графический процессор Intel Arc Battlemage B580, который был встречен положительными отзывами за свою работу в Windows, показал неоднозначные результаты в операционной системе Linux. Исследование, проведённое известным технологическим изданием Phoronix, выявило, что новинка Intel на самом деле уступает своему предшественнику, GPU Arc Alchemist, если речь идет о производительности в среде Linux. Об этом сообщил Tom's Hardware.



Phoronix, первое издание, выполнившее сравнительный анализ работы B580 в Windows и Linux, также включило в свои тесты модели A770 и A580. В Windows новый B580 обгоняет старшие модели, как и ожидалось, однако в Linux ситуация меняется. Здесь B580 оказался на 2% медленнее, чем A770, несмотря на его превосходство в Windows на 25%. Это указывает на значительное снижение производительности при переходе на Linux - на 27 процентов.



При этом стоит отметить, что не все так плохо для Intel в мире Linux. Модели A770 и A580, напротив, показали улучшение производительности в этой операционной системе, увеличив скорость на 19% и 20% соответственно. Тем не менее, B580 в Linux работает на 8% медленнее, чем в Windows, что, видимо, говорит о проблемах с драйверами для новой карты в этой ОС.



Основные трудности для драйверов Battlemage в Linux связаны с API Vulkan. Анализ показал, что B580 не смог превзойти предшественников ни в одном из тестов, использующих Vulkan. OpenGL, напротив, оказался более благосклонен к новому GPU, где он продемонстрировал лучшие результаты. Также были выявлены проблемы с настройками графики в играх, где B580 терял производительность больше, чем другие модели.



В некоторых играх, однако, B580 всё же показал себя с лучшей стороны. Например, в Counter-Strike 2 он значительно опережал старые модели, а в Hitman 3 работал стабильно, в отличие от A770 и A580, которые с игрой не справлялись. Тем не менее, даже в этих играх производительность в Windows была выше.



Учитывая, что предыдущие модели Alchemist со временем начали работать лучше в Linux, можно ожидать, что и для B580 будут выпущены обновления, которые устранят текущие недочёты.