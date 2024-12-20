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Nivan
OpenAI меняет структуру компании: некоммерческое подразделение может получить миллиарды долларов
Некоммерческая организация, контролирующая OpenAI, может получить миллиарды долларов в обмен на отказ от контроля над компанией.

                                                      Источник изображения: Growtika/Unsplash

Компания OpenAI, лидер в области разработки технологии искусственного интеллекта, находится в процессе значительной трансформации. По данным издания TechCrunch со ссылкой на The New York Times, компания ведет переговоры о выплате миллиардов долларов своей некоммерческой структуре за передачу контроля. Этот шаг обусловлен необходимостью реструктуризации компании в течение двух лет, иначе привлеченные инвестиции в размере $6,6 млрд превратятся в долговые обязательства.

Председатель совета директоров OpenAI Брет Тейлор (Bret Taylor) подтвердил, что компания рассматривает варианты реконструкции текущей корпоративной структуры, в которой «некоммерческая и коммерческая организации существуют в рамках одной структуры». Это заявление было сделано на саммите AI+ Summit в Сан-Франциско.

Напомним, изначально, в 2015 году, OpenAI была основана как некоммерческая организация под руководством генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman) и ряда исследователей и предпринимателей в области искусственного интеллекта. Однако столкнувшись с трудностями в привлечении капитала, в 2018 году было принято решение о создании коммерческой структуры, которая могла бы привлекать инвесторов, но при этом оставалась бы подотчетной некоммерческому совету директоров.

В настоящий момент, чтобы соответствовать требованиям инвесторов и избежать превращения привлеченных средств в долг, OpenAI попытается перейти полностью на коммерческую основу. А выплата миллиардов долларов некоммерческой структуре является ключевым элементом этого процесса, позволяя компании полностью сосредоточиться на коммерческом развитии.

Как отмечает TechCrunch, «OpenAI стоит на пороге значительных изменений, которые, как ожидается, позволят ей более эффективно реализовывать свои амбициозные планы в области искусственного интеллекта, но при этом потребуют от компании существенных финансовых вложений в рамках реструктуризации».

#opena
Источник: techcrunch.com
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