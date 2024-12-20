Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
MSI открывает производство в Индии из-за высокого спроса на высокопроизводительные ноутбуки
На новом заводе будут производиться уникальные высокопроизводительные модели — Modern 14 и Thin 15.

                                                              Источник изображения: MSI

Тайваньская компания по производству компьютерной техники MSI объявила о запуске своего первого производственного объекта в Индии, расположенного в городе Ченнаи. Как пишет Tom's Hardware, это стратегическое решение принято в ответ на быстро растущий спрос на высокопроизводительные ноутбуки в стране. В рамках этой инициативы, MSI представит две эксклюзивных для индийского рынка модели — Modern 14 и Thin 15, которые будут производиться исключительно на новом заводе.

Для продвижения своих продуктов MSI заключила партнёрство с местными розничными сетями, такими как Croma и Reliance Retail, а также планирует открыть собственные фирменные магазины ноутбуков. Все эти шаги направлены на улучшение дистрибуции и увеличение узнаваемости бренда на новом рынке. Модель Thin 15 будет предложена по цене около $624, тогда как Modern 14 будет стоить приблизительно $871. Хотя технические характеристики новинок пока не разглашаются, известно, что они будут основаны на предыдущих успешных моделях серий Thin и Modern.

Отмечается, что Индия переживает всплеск спроса на высокопроизводительные ноутбуки, что собственно и стало ключевым фактором для MSI в принятии решения о локализации производства. «Растущий спрос на высокопроизводительные ноутбуки был решающим при выборе места для нашего завода», — отметил Джон Ханг (John Hung), генеральный менеджер по ноутбукам в MSI India. Согласно данным Expert Market Research, рынок ноутбуков в Индии ожидает почти двукратного роста к 2032 году, с прогнозируемой стоимостью в $10 миллиардов по сравнению с $6.82 миллиарда в 2023 году.

Такой рост спроса на высокопроизводительные ноутбуки в Индии обусловлен несколькими факторами, включая правительственные инициативы по цифровизации, а также увеличение популярности удаленной работы. Кроме того, наблюдается значительное снижение доли традиционных ПК, что компенсируется ростом популярности «два в одном» устройств и обычных ноутбуков.

Что касается перспектив MSI на индийском рынке, то, как отмечают эксперты, открытие производства в Индии не только поможет MSI удовлетворить текущий спрос, но и укрепит позиции компании в регионе на долгие годы. С учетом перспектив роста рынка и специфики спроса, MSI настроена на активное расширение своего присутствия в Индии, что может значительно изменить общий ландшафт рынка ноутбуков в стране.

#msi #производство ноутбуков
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае у самой мощной ветряной турбины в мире сломались лопасти ротора
2
Нейробиолог Юсте: ключ к пониманию мозга лежит в представлении о нем как о машине предсказаний
1
В сети появились кадры с установленной на броневике Humvee авиационной пушкой ГШ-23
5
PC Gamer: Noctua NH-D15 G2 – вероятно, лучший воздушный суперкулер на рынке, но слишком дорогой
2
Пользователи Windows 10 и Windows 11 столкнулись с проблемой при работе в Microsoft Outlook
2
Легендарный вездеход ГАЗ-66 вооружили системой из четырех пулеметов "Максим"
5
Microsoft хочет отказаться от паролей и вводит сервис Passkey для более чем 1 млрд пользователей
1
Лазерный комплекс «Рать» для борьбы с беспилотниками может стать дешевой альтернативой ПВО
+
Исследователи готовятся запустить массовое производство тараканов-киборгов
+
Nvidia собирается продвигать видеокарты GeForce RTX 5000 с помощью «революционной» технологии нейрорендеринга
9
Что такое «Радиостанция Судного дня», и почему она начала передавать песню Shaman «Я – русский»
+
В России разработали новый тяжелый БПЛА, способный составить конкуренцию турецкому Bayraktar
1
Начальник Генштаба Герасимов: В России завершается формирование первого полка с ЗРС-500 «Прометей»
1
Российские войска получат новейший прицел «Наместник» для точной стрельбы
+
Microsoft признаёт проблему с играми в Windows 11 24H2 и блокирует обновление из-за AutoHDR
+
РЖД откладывает расширение БАМа и другие важные проекты из-за высокой ключевой ставки
8
Росборонэкспорт заявил, что по огневой мощности корветы проекта "Каракурт" равны фрегатам
2
Acer случайно раскрыла характеристики новых видеокарт Nvidia RTX 5090 и 5080
+
iPhone SE 4 может дебютировать как iPhone 16e
+
Poco X7 Pro станет переименованным Redmi Turbo 4
+

Популярные статьи

Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
40
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
27
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam - большие скидки уже близко
7
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
85
Как в России бесплатно получить DLC Omens of Destruction для Total War: WARHAMMER III
5
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
67
9 самых популярных геймерских видеокарт для любого кошелька, которые можно купить в Мегамаркете
5
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
36
Выбираем игровой ПК под ёлочку для девочек и мальчиков, которые хорошо себя вели весь 2024 год
3
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
4

Сейчас обсуждают

beltar
00:21
Кто минуснул, тот из РКН. Позор им.
Роскомнадзор прокомментировал усиление «замедления» YouTube
Максим Малыгин
00:19
Ого, в первый раз слышу, что за самоцветы можно получить игру
Как пользователи Steam зарабатывали деньги, продавая картинки иностранцам
Иван Барановский
00:15
Это точно iverclockers????
Лидер сирийской оппозиции сообщил о предоставлении РФ возможности переосмыслить отношения с Сирией
beltar
00:11
Я так и не услышал от преступников из Роскомпозора ответа на следующие очевидные вопросы: 1) Каким образом создание проблем россиянам с просмотром ю-туба может повлиять на компанию гугл. 2) Сколько за...
Роскомнадзор прокомментировал усиление «замедления» YouTube
Маэстро
00:07
Слитый и опущенный, что прохрюкать то хотел?
Путин — о предоставлении убежища Зеленскому: «Россия никому не отказывает»
Сергей Вакин
00:06
Да я тоже значит не поиграю. Если там оставили трассировку печально.
В Indiana Jones and The Great Circle добавлена поддержка видеокарт с менее чем 8 ГБ VRAM
Alexey B
00:06
Дополню - нужен механизм штрафов за откровенную ересь и дезинформацию. Причём штрафные балы должны влиять на монетизацию!!!
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
Маэстро
00:06
Убежище для артиста уже приготовлено. Милости просим.
Путин — о предоставлении убежища Зеленскому: «Россия никому не отказывает»
VAKT
00:01
для андроида форк byebyedpi: делается ОДИН РАЗ 1. тыкаем на шестерёнку настроек 2. крутим ниже и включаем "Использовать настройки командной строки" 3. активируется "Подбор команд (Beta)" - жмём 4. НАЧ...
Роскомнадзор прокомментировал усиление «замедления» YouTube
Михаил Barash Андреев
23:56
Спрашивать же будут. Сказал бы, что за плагин.
Роскомнадзор прокомментировал усиление «замедления» YouTube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем