На новом заводе будут производиться уникальные высокопроизводительные модели — Modern 14 и Thin 15.

Источник изображения: MSI

Тайваньская компания по производству компьютерной техники MSI объявила о запуске своего первого производственного объекта в Индии, расположенного в городе Ченнаи. Как пишет Tom's Hardware, это стратегическое решение принято в ответ на быстро растущий спрос на высокопроизводительные ноутбуки в стране. В рамках этой инициативы, MSI представит две эксклюзивных для индийского рынка модели — Modern 14 и Thin 15, которые будут производиться исключительно на новом заводе.



Для продвижения своих продуктов MSI заключила партнёрство с местными розничными сетями, такими как Croma и Reliance Retail, а также планирует открыть собственные фирменные магазины ноутбуков. Все эти шаги направлены на улучшение дистрибуции и увеличение узнаваемости бренда на новом рынке. Модель Thin 15 будет предложена по цене около $624, тогда как Modern 14 будет стоить приблизительно $871. Хотя технические характеристики новинок пока не разглашаются, известно, что они будут основаны на предыдущих успешных моделях серий Thin и Modern.



Отмечается, что Индия переживает всплеск спроса на высокопроизводительные ноутбуки, что собственно и стало ключевым фактором для MSI в принятии решения о локализации производства. «Растущий спрос на высокопроизводительные ноутбуки был решающим при выборе места для нашего завода», — отметил Джон Ханг (John Hung), генеральный менеджер по ноутбукам в MSI India. Согласно данным Expert Market Research, рынок ноутбуков в Индии ожидает почти двукратного роста к 2032 году, с прогнозируемой стоимостью в $10 миллиардов по сравнению с $6.82 миллиарда в 2023 году.



Такой рост спроса на высокопроизводительные ноутбуки в Индии обусловлен несколькими факторами, включая правительственные инициативы по цифровизации, а также увеличение популярности удаленной работы. Кроме того, наблюдается значительное снижение доли традиционных ПК, что компенсируется ростом популярности «два в одном» устройств и обычных ноутбуков.



Что касается перспектив MSI на индийском рынке, то, как отмечают эксперты, открытие производства в Индии не только поможет MSI удовлетворить текущий спрос, но и укрепит позиции компании в регионе на долгие годы. С учетом перспектив роста рынка и специфики спроса, MSI настроена на активное расширение своего присутствия в Индии, что может значительно изменить общий ландшафт рынка ноутбуков в стране.