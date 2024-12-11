Из-за санкций США китайский производитель инструментов для проектирования чипов отдал фирму китайской государственной корпорации CEC.

Источник изображения: hdhai.com

Китайская компания Empyrean Technology, один из лидеров в разработке инструментов для проектирования чипов, передала полный контроль над своей фирмой государственной компании China Electronics Corporation (CEC). Это произошло после того, как США включили Empyrean в санкционный список, ограничив тем самым их глобальную торговую деятельность. Как сообщает Tom's Hardware, решение было принято в ответ на жесткие санкции, введенные против китайского технологического сектора.



В понедельник, согласно последним корпоративным отчетам, совет директоров Empyrean предоставил CEC полный контроль над компанией, увеличив их представительство в совете до шести мест из одиннадцати. Четыре директора Empyrean покинули свои посты, что позволило CEC утвердить свое доминирующее положение. За этим последует общее собрание акционеров для официального утверждения изменений. В ответ на новость акции Empyrean на Шэньчжэньской фондовой бирже выросли на 9%, достигнув 134 юаней.



Empyrean Technology занимает четвертое место в мире среди компаний, работающих в сфере EDA (электронной автоматизации проектирования), уступая лишь американским компаниям Cadence, Synopsys и Siemens EDA. Empyrean известна своим сотрудничеством с Huawei, помогая компании освоить технологии производства чипов на 7 и 5 нанометров. При этом Empyrean является крупнейшим отечественным поставщиком EDA, контролируя 5% рынка против ведущих американских фирм.



После включения в санкционный список, Empyrean опубликовала заявление, в котором утверждалось, что «влияние будет контролируемым», успокаивая акционеров тем, что попадание в этот черный список не станет концом для компании. Переход под управление CEC, вероятно, и был тем решением, которое компания имела в виду. Доступ CEC к государственным ресурсам может поддержать Empyrean в трудный период и даже обеспечить ей преимущества в будущем.



Данное событие является частью продолжающегося чипового конфликта между США и Китаем, направленного на ограничение китайского прогресса в производстве полупроводников, который, как считают власти США, может угрожать американским интересам. В новом пакете санкций США также нацелились на 24 типа оборудования для производства чипов, что может затронуть технологии EDA. В то время как Huawei продолжает процветать несмотря на санкции, США планируют новые меры, включая выделение средств на удаление китайского телекоммуникационного оборудования из своей инфраструктуры.