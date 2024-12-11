Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Empyrean Technology перешла под контроль государства из-за санкций США
Из-за санкций США китайский производитель инструментов для проектирования чипов отдал фирму китайской государственной корпорации CEC.

                                                     Источник изображения: hdhai.com

Китайская компания Empyrean Technology, один из лидеров в разработке инструментов для проектирования чипов, передала полный контроль над своей фирмой государственной компании China Electronics Corporation (CEC). Это произошло после того, как США включили Empyrean в санкционный список, ограничив тем самым их глобальную торговую деятельность. Как сообщает Tom's Hardware, решение было принято в ответ на жесткие санкции, введенные против китайского технологического сектора.

В понедельник, согласно последним корпоративным отчетам, совет директоров Empyrean предоставил CEC полный контроль над компанией, увеличив их представительство в совете до шести мест из одиннадцати. Четыре директора Empyrean покинули свои посты, что позволило CEC утвердить свое доминирующее положение. За этим последует общее собрание акционеров для официального утверждения изменений. В ответ на новость акции Empyrean на Шэньчжэньской фондовой бирже выросли на 9%, достигнув 134 юаней.

Empyrean Technology занимает четвертое место в мире среди компаний, работающих в сфере EDA (электронной автоматизации проектирования), уступая лишь американским компаниям Cadence, Synopsys и Siemens EDA. Empyrean известна своим сотрудничеством с Huawei, помогая компании освоить технологии производства чипов на 7 и 5 нанометров. При этом Empyrean является крупнейшим отечественным поставщиком EDA, контролируя 5% рынка против ведущих американских фирм.

После включения в санкционный список, Empyrean опубликовала заявление, в котором утверждалось, что «влияние будет контролируемым», успокаивая акционеров тем, что попадание в этот черный список не станет концом для компании. Переход под управление CEC, вероятно, и был тем решением, которое компания имела в виду. Доступ CEC к государственным ресурсам может поддержать Empyrean в трудный период и даже обеспечить ей преимущества в будущем.

Данное событие является частью продолжающегося чипового конфликта между США и Китаем, направленного на ограничение китайского прогресса в производстве полупроводников, который, как считают власти США, может угрожать американским интересам. В новом пакете санкций США также нацелились на 24 типа оборудования для производства чипов, что может затронуть технологии EDA. В то время как Huawei продолжает процветать несмотря на санкции, США планируют новые меры, включая выделение средств на удаление китайского телекоммуникационного оборудования из своей инфраструктуры.

#санкции сша
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA готовит RTX 5090D для китайского рынка
Владелец брендов Zotac, Inno3D и Manli уходит из Китая на фоне санкций США и запуска RTX 5090
Противостояние США и Китая привело к буму инвестиций в ИИ-технологии Малайзии и Вьетнама
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Белоруссия полностью разработала пусковую установку для гиперзвукового комплекса "Орешник"
+
Анджей Сапковский озвучил год рождения Геральта – на момент "Ведьмака 3" ему всего 61 год
+
Из-за радиации пилотируемые миссии на Российской орбитальной станции будут не дольше 11 месяцев
+
В Сети появился список телефонов OnePlus, которые обновятся до Android 15
+
Огромные объекты инфраструктуры заставляют Землю вращаться медленнее
3
В Приморье начнут поднимать части затонувшего миноносца 1904 года для сохранения истории
+
С-550 обеспечивает новый уровень защиты от космических и гиперзвуковых угроз
+
Вторая бета-версия Samsung One UI 7 может появиться в четырëх странах уже на этой неделе
+
В России провели реконструкцию самой живописной федеральной автодороги — Р-256 «Чуйский тракт»
1
В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
10
Все о NVIDIA GeForce RTX 5080: что ждать от новой видеокарты
7
GeForce RTX 5080 будет всего на 25% быстрее GeForce RTX 4080 и получит старый 5-нм техпроцесс
7
Subaru заняла первое место в рейтинге надёжности автомобилей по итогам 2024 года
+
Предполагаемая дальность полета ОТРК "Искандер-1000" достигает 1000 км
+
Смартфоны Redmi и Poco начали получать HyperOS 2.0 с обновлённым ядром
+
Западные эксперты дают самые положительные оценки новейшему ЗРК "Бук-М3 Викинг"
+
Ка-52М с ракетой «Вихрь-1» уничтожил ДОТ сквозь 2,5 метра бетона
+
Apple откладывает выход финальной версии iOS 18.2
+
Немецкие аналитики недовольны ростом ВВП России, указывая на старую технику времён СССР в СВО
10
Раскрыты характеристики основной камеры Galaxy S25 Ultra, благодаря появлению в листинге Camera FV-5
+

Популярные статьи

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
10
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
7
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
2
"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
+
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
54
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
15
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
15
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом (18+)
10
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
5

Сейчас обсуждают

Андрей Моисеев
23:15
Чо за моторы на 18 клопов?шестицилиндровый трёхклапанник,трёх цилиндровый шестиклапанник..страшное дело
АвтоВАЗ планирует повысить мощность своих моторов объёмом 1,6 и 1,8 литра
Застенчивая Катя
23:14
Всё верно лишнехромосомный вежливый мовнюк трусик, Орешником ведь по Украине будут бить, а хохлов западу не жалко.
МО РФ: по аэродрому Таганрог утром был нанесён удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS, ответ будет
lewile
23:14
Американцы молодцы 'лысого' гоняют 3 года во все питательные и дыхательные, а он ещё и кланяется с улыбкой...
Шольц заявил, что гордится выбранным Германией курсом по отношению к Украине
lewile
23:09
Странно, вроде всегда литиевые любили высокие токи а они только сейчас об этом вспомнили?
Учёные доказали, что типовой цикл эксплуатации электромобиля в городских условиях благотворно сказывается на долговечности аккумуляторов
lewile
23:07
Кто сказал? Американский наркоман от прессы? Так они все там дичь несут и сами верят.
National Interest: США вынашивают планы о размещении ядерных бомб B-61 на украинской территории
lewile
23:00
Может МО уже вместо обещаний ещё орешков подкинет? Каких нибудь желудей их хрюшки очень любят. Если не ошибаюсь после орешника это уже второе обещание от МО ответам на прилёты, может уже исполните?
МО РФ: по аэродрому Таганрог утром был нанесён удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS, ответ будет
Copy Cat
22:51
немцы взорвали опорную поворотную опору под поворотной частью моста, а поворотный пролёт рухнул и разломился; - сразу после войны мост восстановили по временной схеме, как неразводной; - к 1965 году л...
В Калининградской области открыли первый из двух оригинальных мостов через реку Преголя
lewile
22:40
Сказала скорее с сожалением что не досталось ничего ...
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас усомнилась, что от замороженных активов России что-то осталось
Владимир Чулков
22:36
Буквально на прошлой неделе Dark Energy Spectroscopic Instrument опубликовали исследование, в котором после анализа красного смещения миллиона галактик, оказалось, что космологическая "постоянная" сле...
Данные телескопа Джеймса Уэбба показывают, что Вселенная расширяется намного быстрее
Станислав Белоусов
22:34
Запад понял, что угрозы Орешником туфта, и ничего им за это не будет. Ещё и пыня сам сказал, что не будет применять ядерку, ибо орех якобы мощнее её 🤣🤣🤣
МО РФ: по аэродрому Таганрог утром был нанесён удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS, ответ будет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем