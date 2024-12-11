Благодаря оптимизации потоков процессора, обновление 2.2 для Cyberpunk 2077 позволяет процессорам Arrow Lake раскрыть свой потенциал и догнать конкурентов в лице Ryzen.

Источник изображения: Steam

Разработчики Cyberpunk 2077 неожиданно выпустили масштабное обновление 2.2, несмотря на предыдущие заявления о прекращении поддержки игры. Обновление включает множество изменений геймплея и, что особенно важно, улучшения производительности. Ключевым изменением является повышение производительности на процессорах серии Core Ultra 200S до 33%.



Основной причиной такого прироста производительности стала оптимизация работы с потоками процессора на базе архитектуры Arrow Lake. Ранее Intel подтверждала, что исправит проблемы Arrow Lake-S с помощью обновлений прошивки/BIOS, но также сообщала, что часть проблем с производительностью архитектуры будет решена с помощью обновлений для конкретных игр. Похоже, что последнее и наблюдается в последнем обновлении Cyberpunk 2077.

Прирост производительности в 33% — это конечно значительный скачок, который может перевести процессоры серии Core Ultra 200S в совершенно другую категорию. В обзоре Core Ultra 9 285K эти процессоры, наряду с Core Ultra 5, занимали нижние строчки в бенчмарке Cyberpunk 2077 при настройках 1080p Ultra (обновление 2.13), обгоняя лишь Core i5-14400. Производительность на момент запуска была настолько низкой, что Core i9-12900K превосходил оба чипа Arrow Lake, даже несмотря на использование сверхбыстрой памяти CUDIMM 8200 МГц.



Согласно средним показателям частоты кадров в бенчмарке Cyberpunk 2077, повышение производительности поднимет Core Ultra 9 285K с 88,4 FPS в среднем до 117,57 FPS, что достаточно для того, чтобы превзойти Core i9-14900K и фактически сравняться с Ryzen 7 7800X3D. Аналогичная ситуация будет и с Core Ultra 5 245K.

Тем не менее, средняя частота кадров 117,57 FPS всё ещё не позволит догнать Ryzen 7 9800X3D, который выдаёт в среднем 133,1 FPS в стандартном режиме и 143,9 FPS с включенным PBO.