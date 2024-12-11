Тестирование Windows 11 на смартфонах с процессорами Snapdragon 800 и новее показывает, что операционная система может успешно запускаться на Android, но требует доработки драйверов.

Источник изображения: u/anh0l/Reddit

Пользователь на Reddit anh0l опубликовал фотографию своего смартфона Xiaomi Poco X3, на котором запущена операционная система Windows 11 для ARM-процессоров. Устройство работает под управлением двух операционных систем благодаря разделению памяти на два раздела — для оригинальной операционной системы Android и для Windows.



Однако, как и следовало ожидать, не обошлось без проблем, отмечает Tom's Hardware. Во-первых, правая часть сенсорного экрана работает в перевёрнутом режиме, что затрудняет управление. Во-вторых, во время тестирования смартфон нагревался до 48 градусов по Цельсию, что негативно сказалось на времени автономной работы. Правда, стоит отметить, что подобные проблемы с перегревом наблюдаются и у других Android-смартфонов, что может быть связано с общими тенденциями в разработке гаджетов.



Несмотря на эти недостатки, базовая функциональность Windows 11 на Xiaomi Poco X3 работает без нареканий. Anh0l смог поработать в программе для 3D-моделирования Blender 3.6 LTS, подключить Bluetooth-мышку и вывести изображение на дисплей с частотой обновления 120 Гц. По его словам, смартфон даже запустил старые игры, например, Counter-Strike: Global Offensive, на движке Source, но не справился с более новой Counter-Strike 2 на Source 2.



Секрет успеха, по всей видимости, кроется в том, что разработка Windows on Arm в основном сосредоточена на процессорах Snapdragon от Qualcomm, которые также широко используются в смартфонах. Устройства на базе Snapdragon 800 серии и новее, хорошо подходят для подобных экспериментов, в то время как старые версии процессоров не поддерживают Windows. Тем не менее, драйверы для многих компонентов всё ещё находятся в разработке.